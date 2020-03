Un coéquipier des Patriots approuve Jarrett Stidham

Un coéquipier des New England Patriots a endossé Jarrett Stidham la semaine dernière, après le départ de Tom Brady.

Brady a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay la semaine dernière, faisant de Stidham le starter par défaut en 2020.

Selon la sécurité Devin McCourty, Stidham a la confiance de ses coéquipiers.

«Pour moi, la meilleure chose pour Stiddy était qu’il devait aller contre notre défense chaque semaine. Il n’a pas eu la tâche facile “, a déclaré McCourty lors d’un podcast.

«J’adore son équilibre. Je simulais parfois un blitz et nous établissions un contact visuel et il commençait simplement à sourire et à rire.

«Pour moi, il y a eu des semaines où il était juste au point. Et ce furent quelques-unes de nos meilleures semaines en tant que défenseur, principalement parce que Stiddy nous a mangé à l’entraînement avant le match, et je pense que cela nous a mis plus de pression.

“Donc j’admire vraiment à quel point il travaille dur, et puis je dois aussi le connaître en dehors du terrain. C’est vraiment un bon gars. Jeune mec, mais très mature. Il est marié. Je pense que les Stidham vont être en Nouvelle-Angleterre pendant longtemps. »

Stidham sera-t-il finalement une solution à long terme au quart-arrière pour les Patriots? Le temps nous le dira.

