Un coéquipier des Patriots suggère que Tom Brady est prêt pour le changement

Un coéquipier des Patriots a suggéré que Tom Brady était prêt à changer.

Brady devrait devenir un agent libre sans restriction cet été. À ce titre, il aura l’occasion de jouer pour n’importe quelle équipe de la NFL qu’il choisira l’année prochaine.

Jusqu’à présent, il n’a donné absolument aucune indication qu’il souhaitait retourner chez les Patriots.

Cette semaine, à l’approche du Super Bowl LIV, son ancien coéquipier Rob Gronkowski a partagé ses réflexions sur l’avenir de Brady.

“Je crois vraiment qu’il mérite la possibilité d’aller explorer et voir ce qui se passe là-bas”, a déclaré Gronkowski.

“Il joue depuis si longtemps, et juste la façon dont il joue et le niveau auquel il joue, il mérite vraiment une opportunité d’aller là-bas et de tester le marché.

“Je veux dire, pourquoi pas toi? Vous ne l’avez jamais fait auparavant dans votre carrière, et il va être un agent libre pour la toute première fois. Tant mieux pour lui », a-t-il poursuivi.

«Allez tester le marché, puis faites ce qu’il y a de mieux pour lui-même. C’est la décision qu’il doit prendre, c’est ce qui lui convient le mieux; ce qui est le mieux pour sa famille; ce qu’il ressent comme s’il allait aimer.

“Tout dépend de Tom. C’est un homme adulte et il pourra prendre cette décision par lui-même. »

Brady a été le plus étroitement lié aux Chargers de Los Angeles, aux Raiders de Las Vegas, aux Titans du Tennessee et aux Colts d’Indianapolis. S’il quitte la Nouvelle-Angleterre cet intersaison, ce sera probablement pour l’une de ces organisations.

Une décision finale sur l’endroit où il passera sa saison 2020-2021 dans la NFL devrait intervenir à un moment donné au cours des prochains mois.

