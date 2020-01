Un comédien de football universitaire viral fait la meilleure impression de Mike Leach

Ajoutez le nouvel entraîneur du Mississippi State, Mike Leach, à la liste des entraîneurs de football universitaire et animateur de radio Joey Mulinaro peut parfaitement se faire passer pour lui.

Le résident d’Indianapolis, âgé de 26 ans, a récemment discuté avec For The Win de son style de comédie et de la grande variété d’impressions sur son CV, et ils ne se limitent pas au football universitaire. Bien sûr, une vidéo de lui se faisant passer pour Nick Saban parlant des côtés de Thanksgiving est celle qui est devenue virale pour la première fois, et il peut faire le célèbre accent d’Ed Orgeron. Mais il peut aussi faire des gens comme Andrew Luck et le célèbre pasteur Joel Osteen.

Et maintenant Leach.

Dans sa dernière vidéo de football universitaire, qui compte actuellement plus de 260 000 en moins de 24 heures, Mulinaro capture non seulement la cadence et le vocabulaire de l’ancien entraîneur de l’État de Washington, mais il dépeint également un dilemme populaire.

Bien que certaines des vidéos passées de Mulinaro insèrent des entraîneurs de football dans des situations aléatoires, avec le penchant de Leach pour les sujets aléatoires et les tangentes – comme la zone 51, pourquoi les gens détestent les chats, les entraîneurs Pac-12 combattant, les mascottes Pac-12 combattant, comment il a suivi un raton laveur dans le neige et pourquoi il cite Sasquatch pour des citations inspirantes – faites en sorte que cette vidéo sur Netflix ressemble à quelque chose que le coach commenterait absolument.

Lorsque FTW s’est entretenu avec Mulinaro dans les jours précédant le match de championnat national des éliminatoires de football universitaire, il a expliqué comment il avait également créé son impression de Mike Gundy et a mentionné qu’une impression de Jim Harbaugh figurait sur sa liste de tâches. Il a dit qu’il travaillait également à l’amélioration de celui de Dabo Swinney.

Voici un autre clip audio récent de Luck, Orgeron et Saban parlant de Star Wars.

