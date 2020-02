Un concurrent de Wheel of Fortune a résolu un casse-tête difficile avec seulement deux lettres

Parfois, les concurrents de Wheel of Fortune se rendent la vie plus difficile que nécessaire.

Ils prononcent mal des mots tout en résolvant le puzzle ou perdent malheureusement un million de dollars en oubliant les lettres que le spectacle vous donne pour le puzzle final.

Mais il y a aussi ce candidat, qui a décidé de résoudre un casse-tête avec seulement DEUX lettres sur le tableau – un “N” et un “T” – et avec juste “Phrase” comme indice. La réaction de Pat Sajak était inestimable: une grande pause et “… D’accord.” Il semble que vous souhaitiez attendre pour gagner plus d’argent ou vous assurer que le puzzle est plus étoffé.

Et puis elle l’a cloué: “Un endroit pas comme les autres.”

Elle n’a gagné que 650 $, mais a ensuite fait un voyage au Pérou parce que c’était un casse-tête. Et elle méritait plus que cela après avoir résolu avec seulement deux lettres visibles.

.