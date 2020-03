Un conseil pour beaucoup: n’abandonnez plus jamais Boca

Pour commencer cet article, je vais poser quelques questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre: où vont ceux qui disent que la Super League argentine a déjà été liquidée? Et ceux qui ont prétendu que Boca ne pouvait pas atteindre River? Ceux qui ont également affirmé, en l’absence de deux dates, que le titre resterait à Nunez se sont déjà excusés?

Eh bien, il est maintenant temps d’analyser ce que la consécration a laissé à l’équipe Ribera. La première chose à dire est que Boca est une championne équitable. Pour ne jamais avoir baissé les bras, pour avoir fait un sprint final inoubliable, remporté six des sept matchs et pour rester concentré sur l’objectif au-delà de tout ce qui a été dit.

Pour continuer à mettre l’accent sur le football, il convient de noter l’importance du retour de Miguel Ángel Russo dans le club le plus populaire du football argentin. L’entraîneur a transmis un message clair depuis son arrivée, n’a jamais quitté l’axe et a fini par célébrer un titre inoubliable et historique pour le Xeneize. Oui, c’est la première fois dans l’histoire de la Superclassique que celui qui est arrivé deuxième remporte le titre celui qui a marché le premier.

Cette star vient aussi des joueurs. C’est de Carlos Tevez, qui a retrouvé son niveau; il s’agit d’Esteban Andrada, qui sous les trois bâtons est une chose folle; est de Sebastián Villa, le Colombien qui court comme Usain Bolt; C’est de Jorman Campuzano, les cinq de Miguel qui sont venus rester. Bien sûr, c’est d’une équipe qui a subi des coups durs mais n’a jamais cessé d’essayer.

Et la dernière chose que j’ai à dire, c’est que ce championnat appartient au peuple. De ceux qui ont encaissé et encouragé à des moments où tout semblait s’effondrer. De ceux qui malgré les coups contre l’éternel rival n’ont jamais tourné le dos aux couleurs. De ceux qui, chaque dimanche, étaient ravis d’être à nouveau. Parmi ceux qui samedi dernier ont crié aux quatre vents une phrase que beaucoup devraient graver dans la tête: Boca n’est jamais considéré comme mort.

Il y a de nombreuses raisons de célébrer. Il y a de nombreuses raisons de rester enthousiasmé par ce qui s’en vient. Champion de la bouche.