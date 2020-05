Un conseiller médical américain met en garde contre l’annulation de ligues sportives

.

Journal La Jornada

Jeudi 30 avril 2020

New York. Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche sur la nouvelle crise des coronavirus, a averti que les ligues sportives professionnelles aux États-Unis pourraient être annulées cette année si la sécurité des fans et des joueurs n’était pas garantie.

“Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité, alors vous devrez vous retenir et dire:” Nous n’aurons peut-être pas ce sport cette saison “”, a déclaré Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases aux États-Unis, dans une interview accordée au journal The. New York Times. La santé des joueurs et des fans dépasse tout, a-t-il déclaré.

Fauci a noté que la clé de la reprise des saisons sportives serait un accès généralisé en Amérique du Nord à des tests qui fournissent des résultats rapides pour détecter Covid-19.

Le sport professionnel américain a été paralysé mi-mars par la propagation de la pandémie. Des ligues comme la NBA ou la MLB analysent différents scénarios pour reprendre leurs compétitions, y compris la possibilité de jouer à des jeux sans public dans la même ville, où ils essaieraient de protéger les joueurs contre le virus autant que possible.

Alors que plusieurs États du pays rouvrent leurs activités, Fauci a mis en garde contre le risque d’une résurgence de la pandémie si les restrictions étaient levées trop tôt.

Je serais ravi de retrouver tous les sports, mais en tant que responsable de la santé, en tant que médecin et scientifique, je dois dire que lorsque vous regardez le pays en ce moment, nous ne sommes pas encore prêts pour cela, a-t-il déclaré.

L’expert a estimé que des plans pour un redémarrage de la NBA ou de la MLB avec des matchs sans spectateurs seraient possibles mais logistiquement difficiles.

Jouer sans public devant les caméras de télévision, tester tous les joueurs et s’assurer qu’ils testent négatifs et les garder dans un endroit où ils n’ont aucun contact avec quelqu’un de l’extérieur que vous ne connaissez pas est positif ou négatif (…) Cela va être Logistiquement difficile, mais au moins c’est une possibilité de le faire, a-t-il dit.

Fauci, 79 ans, est une figure reconnue de la population des États-Unis puisqu’il apparaît généralement aux côtés du président Donald Trump lors de conférences de presse sur la crise sanitaire. Aux États-Unis, plus d’un million de personnes ont été infectées et plus de 58 000 sont décédées du nouveau coronavirus, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

