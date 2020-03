Un coup franc de marque, battant le record de George Best et devenant capitaine de Man United

Le fait de ne pas arriver à temps aux cours pour les jeunes talents assez chanceux pour entrer dans la légendaire académie du Sporting Lisbonne entraînerait la tâche peu enviable de «conduire la Ferrari».

Bien que cela puisse paraître glamour, les adolescents ont été forcés de pousser un chariot à ordures lourd et encombrant hors de l’Estadio Jose Alvalade tandis que leurs coéquipiers plus ponctuels les regardaient et les appelaient.

Pour Cristiano Ronaldo, cela est malheureusement devenu une routine pour le garçon de l’île de Madère, mais il se fichait peu de l’opinion de ses coéquipiers car il se concentrait uniquement sur lui-même et devenait le meilleur joueur du monde.

L’adolescent maigre, avec un drôle d’accent par rapport au reste de l’académie sportive, a eu de plus en plus de mal à pousser «la Ferrari» compte tenu de sa petite taille, mais il a refusé de transiger sur son rêve.

Le développement de Cristiano Ronaldo, de l’adolescent agité au batteur mondial, était tout simplement remarquable

Nuno Nare, un ancien entraîneur sportif, a déclaré à Bleacher Report: «Il leur a dit: ‘Vous pouvez rire autant que vous le souhaitez, mais un jour je conduirai une Ferrari, et vous allez tous me regarder. «»

Le 19 mars 2008, le monde a vu Ronaldo prouver enfin qu’il était capable de tenir sa promesse à ses coéquipiers adolescents il y a toutes ces années.

Après avoir obtenu un transfert de 12,25 millions de livres à Manchester United en 2003, l’ailier a présenté des capacités techniques à couper le souffle, associées à une vitesse fulgurante et à des pieds rapides, mais n’avait pas la pointe nécessaire.

Les accusations de simulation et le manque de produit final ont persécuté l’adolescent jusqu’à ce qu’il commence à frapper sa foulée de manière dévastatrice. Lors de la saison 2006/07, Ronaldo était intouchable car ses buts ont aidé United à remporter le titre de Premier League pour la première fois depuis la saison précédant son arrivée.

Kaka était considéré comme le meilleur joueur du monde, mais Ronaldo lui a volé cette couronne

Pourtant, malgré son impact instantané en Angleterre, le succès continental et les éloges avaient jusqu’à présent échappé aux Portugais. Le meilleur joueur incontesté de la planète était Kaka, qui a marqué trois fois en demi-finale de Ligue des champions pour éliminer les Red Devils de la compétition en 2007.

Bien avant que Ronaldo et Lionel Messi ne s’imposent comme les meilleurs joueurs de cette génération, ce sont Kaka et son coéquipier brésilien Ronaldinho qui se disputaient les positions au sommet du football mondial.

Un affrontement à domicile en milieu de semaine contre Bolton Wanderers pourrait ne pas sembler être le match pour lequel l’excellence de Ronaldo restera dans les mémoires. Mais, avec le brassard du capitaine enroulé autour de son biceps et les lumières d’Old Trafford scintillant de ses bottes cramoisies, les Portugais ont montré au monde qu’il était maintenant l’homme principal.

Sir Alex Ferguson a aligné une équipe affaiblie pour la visite de l’équipe en difficulté de Gary Megson, avec plusieurs changements apportés par l’équipe qui a battu Derby le week-end. Sans Ryan Giggs ou Rio Ferdinand et avec Wayne Rooney sur le banc, Ronaldo a été placé en charge.

Ronaldo a inscrit ses 23e et 24e buts en Premier League dans la soirée

En huit minutes, Ronaldo était sur la feuille de match en rentrant d’un coin. Il doublerait son décompte pour le match en seconde période lorsqu’un coup franc de marque a fait un écart devant la plongée désespérée d’Ali Al-Habsi.

Mais marquer des buts était devenu monnaie courante pour l’international portugais à ce stade de sa carrière; après c’était la 23e et 24e fois qu’il avait trouvé le fond du filet en Premier League cette saison-là.

Il avait quatre points d’avance sur Fernando Torres dans la course au Golden Boot, avec 33 buts toutes compétitions confondues, pour dépasser le record établi par George Best pour le plus de buts en une saison par un ailier (32).

Au lieu de cela, c’est la manière dont Ronaldo a joué qui le séparait de tous les autres joueurs sur le terrain. Les joueurs de Bolton n’ont pas pu s’approcher de lui et ses coéquipiers ont cherché à le nourrir à chaque occasion possible.

L’international portugais a marqué deux fois et semblait intouchable

Mais au lieu du jeune garçon qui ferait du showboat avant de pénétrer dans la boîte, il y avait plutôt un homme qui pouvait changer de jeu par lui-même et s’épanouir sous ses responsabilités.

Ronaldo a toujours parlé de l’importance de la Coupe du monde 2006 pour l’aider à devenir un joueur plus complet. Mais la performance contre Bolton en portant le brassard du capitaine et avec une foule de noms de stars manquants dans l’équipe United était l’indication la plus claire qu’il commençait à s’établir comme l’un des meilleurs au monde.

Ronaldo terminerait la saison avec le trophée de Premier League et de Ligue des Champions ajouté à son CV déjà impressionnant et le Ballon d’Or pour démarrer.

Toutes ces années de «conduite de la Ferrari» à Lisbonne en valaient enfin la peine.

Michael Kurn choisit Ronaldo sur Messi pour ses réalisations internationales

