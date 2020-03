Un cours intensif sur la classe de brouillon du récepteur large 2020

Danny Kelly a broyé une bande sur le repêchage de la NFL 2020, vous n’avez donc pas à le faire, et dans cet épisode, il nourrit les pépites digestibles de Danny Heifetz et Craig Horlbeck de la classe de récepteurs la plus profonde depuis des années. DK compare les récepteurs aux archétypes de la classe exceptionnelle 2014 de Sammy Watkins, Mike Evans, Odell Beckham Jr. et Davante Adams; devine quel récepteur pourrait ne pas devenir un pro; et détermine quel récepteur à partir de 2020 pourrait devenir le joueur le plus excitant de la ligue.

