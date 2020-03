Un dauphin se lance comme une fusée près des observateurs de baleines

Les observateurs de baleines à bord d’un bateau au large de la Californie du Sud ont reçu mercredi un spectacle de dauphins inattendu lorsque l’un d’une nacelle de 60 a lancé comme une fusée juste à côté du bateau.

Sans le passager Joni Kilgore qui enregistrait une vidéo à l’époque, la hauteur incroyable atteinte par le dauphin n’aurait été qu’un souvenir. Au lieu de cela, elle l’a partagé avec Newport Coastal Adventure, la société d’observation des baleines de Newport Beach qui a dirigé le voyage.

“Le grand dauphin excité a sauté au moins 20 pieds dans les airs juste à côté de notre bateau”, a déclaré Jessica Roame à USA Today / For The Win Outdoors, ajoutant que le dauphin “est monté en flèche pour s’amuser, ravissant nos passagers qui observent les baleines . “

Comme le montre la vidéo, la réaction des observateurs de baleines a été un délice et un étonnement.

“Le dauphin à gros nez est parmi les animaux les plus intelligents de l’océan, et les voir se comporter de cette manière est à la fois merveilleux et incroyable”, a déclaré Roame.

Les observateurs de baleines ont également eu la chance d’observer un dauphin appelé Patches; la photo ci-dessous explique le surnom.

“Son observation est importante dans le comté d’Orange parce qu’il est un dauphin à gros nez très reconnaissable avec des” taches “de couleur rose sur tout le corps”, a déclaré Roame à For The Win Outdoors.

«Ces« taches »roses sont causées par une anomalie génétique appelée leucisme, qui lui donne un motif de couleur incomparable. Il voyage généralement avec un grand groupe de personnes conspécifiques et a été signalé dans tout le sud de la Californie, de la frontière mexicaine au canal de Santa Barbara.

«La peau en dessous apparaît rose à cause des vaisseaux sanguins de l’animal qui transparaissent à travers leur peau non pigmentée.

«Ces mammifères marins peuvent mesurer entre 6 et 12 pieds de long et peser près de 1 400 livres lorsqu’ils sont adultes, c’était donc un spectacle passionnant pour tous nos passagers.»

Mis en évidence, bien sûr, par le dauphin de haut vol.

Photos de Joni Kilgore et Delaney Trowbridge, qui ont capturé la photo en gros plan du dauphin retournant à l’eau.

