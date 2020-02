Un drame se construit lors d’une rencontre «terrifiante mais épique» avec des baleines

Kristina Jennings a décrit ses sentiments lors de la rencontre des baleines à bosse samedi comme un mélange de «peur et d’hilarité absolues», pour accompagner son étonnement évident.

Les images d’accompagnement, capturées par Jennings au large de Maui, montrent des baleines à bosse frappant l’eau avec leurs nageoires tout en nageant à quelques mètres de Jennings et de ses copains de kayak: Dave Ponce et un mélange de Chihuahua nommé Harley.

Le drame se construit à l’approche des baleines: 38 secondes («Oh, mon dieu!»), 45 secondes (grand coup de chance), 55 secondes («Dave… Sortez-moi d’ici!), Et finalement le gémissement constant de Harley, qui ne le fait pas apprécier l’intrusion.

Les baleines à bosse sont réputées pour leur curiosité et approchent parfois des navires. C’était différent dans la mesure où la rencontre impliquait des hommes en compétition pour la domination et le rôle d’escorte féminine. Ils ne semblaient pas prêter attention aux kayakistes.

“C’était un peu terrifiant à l’époque, mais drôle et épique maintenant”, a déclaré Jennings à For The Win Outdoors.

Jennings, Ponce et Harley s’étaient séparés de leur groupe pour voir les baleines qui claquent la queue au loin. Ils se sont arrêtés à ce qui semblait être une distance de sécurité, mais les baleines étaient bientôt sur eux.

“Nous venions juste d’arrêter de pagayer lorsque j’ai commencé la vidéo”, a déclaré Jennings. «Le reste est une peur et une hilarité absolues. Au milieu, vous pouvez m’entendre attraper Harley alors qu’il court vers le nez du kayak. Il n’est pas un grand fan de nouveaux animaux près de son Dave.

«Après qu’Harley et moi avons cessé de trembler, c’était vraiment incroyable et ça valait le coup. J’étais content de ne pas avoir arrêté mon appareil photo ou mis mon doigt sur l’objectif. “

Ponce, qui travaille dans l’industrie de l’observation des baleines, voulait préciser qu’ils n’essayaient pas de s’immiscer dans les baleines.

“Nous nous sommes arrêtés à 100 mètres des baleines à une distance sûre, légale et respectueuse”, a-t-il écrit dans la description YouTube. «Après avoir repéré les baleines, ils ont commencé à bouger, à changer de cap et à se diriger directement vers nous.

“Nous avons respecté les règles en n’engageant pas les moteurs ou en ne pagayant pas alors que les baleines étaient proches… Ils ne faisaient que se rapprocher. Nous n’avions pas pagayé depuis environ trois minutes avant cette rencontre. »

Maui abrite en saison des milliers de baleines à bosse entre décembre et avril.

–Vidéo et images gracieuseté de Kristina Jennings

