Un employé de Rayados licencié pour avoir défendu un fan des Tigres

Parce que le Clôture 2020 est totalement suspendu par la pandémie de coronavirus, le football mexicain a décidé de divertir ses partisans avec le célèbre E-Liga MX, un tournoi virtuel de FIFA 20 à laquelle participent trois joueurs des 18 clubs.

Cependant, tout n’a pas été rose après qu’un employé de Monterrey eut du mal à défendre un fan des Tigres. C’était dans le jeu entre les chats et les Atlético de San Luis lorsqu’un amateur a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux où il semble soutenir la Tigres excessivement, ce qui a généré beaucoup de ridicule chez les adeptes de Rayémême des insultes.

Face à cette situation Kevin Mondragon, employé de Rayé apparu dans Twitter et a défendu le membre de «Free and Lokos«. “Brother est seulement heureux de découvrir une nouvelle façon de vivre sa passion et son amour pour son équipe. Quel menton… est-ce que cela les affecte? Tout simplement parce que ce sont des tigres?Il a écrit.

Quelques heures plus tard, le tweet a été supprimé et le compte Kevin Mondrgón il est devenu privé, ainsi qu’il a supprimé dans sa biographie qu’il est un travailleur de Rayé, raison pour laquelle plusieurs utilisateurs ont laissé entendre qu’elle a été rejetée.