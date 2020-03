Un enfant reçoit un coronavirus après l’autographe de Rudy Gobert

Un enfant aurait été testé positif pour le coronavirus après avoir été en contact avec l’attaquant de l’Utah Jazz Rudy Gobert.

Un élève de l’école élémentaire de Rhode Island qui aurait assisté à un match Jazz vs Boston Celtics qui s’est produit le 6 mars a maintenant COVID-19, semble-t-il.

Les responsables ont confirmé la nouvelle à NBC 10.

Un jour plus tôt, les responsables des Celtics ont publié une déclaration suggérant qu’il était peu probable que Gobert soit contagieux lors de son séjour au TD Garden.

«Hier soir, on a appris qu’un joueur de l’Utah Jazz avait été préalablement testé positif pour COVID-19, et un deuxième cas a été signalé ce matin. Les Celtics ont joué le Jazz le vendredi 6 mars », ont déclaré les Celtics.

«Nous avons été en communication constante avec nos responsables du Département de la santé publique du Massachusetts, y compris Larry Madoff MD du Bureau des maladies infectieuses et des sciences de laboratoire du Département.

“En ce qui concerne les informations concernant les joueurs de l’Utah, le DPH nous a informés que sur la base de l’état de santé de ces joueurs pendant cette période, il est peu probable que quelqu’un de l’équipe soit entré en contact avec eux alors qu’ils étaient contagieux.”

Il sera probablement impossible de déterminer si le coronavirus de l’enfant provenait de Gobert ou de quelqu’un d’autre.

Cette semaine, Gobert a publié une déclaration contrite s’excusant de sa négligence face au coronavirus.

“La première chose et la plus importante est que je voudrais m’excuser publiquement auprès des personnes que j’ai pu mettre en danger”, a-t-il déclaré dans le communiqué. À l’époque, je ne savais même pas que j’étais infecté.

«J’étais insouciant et je n’ai aucune excuse. J’espère que mon histoire sert d’avertissement et amène tout le monde à prendre cela au sérieux. Je ferai tout ce que je peux pour soutenir l’utilisation de mon expérience comme moyen d’éduquer les autres et de prévenir la propagation de ce virus. »

La NBA est sortie récemment et a déclaré que Gobert ne serait soumis à aucune sorte de punition pour ses actions.

