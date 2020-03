Un enregistrement avec Ben Higgins et ‘Top Chef: All-Stars L.A.,’ avec Mallory Rubin

Photo de Slaven Vlasic / .

Ben parle de ce qu’il a appris en organisant «The Bachelor Live on Stage» et plus encore

Juliet prend la parole avec l’ancien baccalauréat Ben Higgins pour parler de ce qu’il a appris en accueillant The Bachelor Live on Stage (2:47) et de la façon dont il s’occupe pendant la distanciation sociale (18:05). Ensuite, Juliette est rejointe par Mallory Rubin pour décomposer le premier épisode de Top Chef: All-Stars L.A. (27:39).

