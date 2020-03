Un entraîneur espagnol en Chine inculpe lourdement le gouvernement de Pedro Sánchez pour le Covid-19

Trop tard. C’est ainsi que Kevin Vidaña pense que le gouvernement espagnol a agi contre le coronavirus. Et il le dit sciemment, car il est entraîneur en Chine et sait ce que c’est que d’affronter le Covid-19. Le technicien du Guizhou Fengyu de la quatrième division du pays asiatique considère que nos politiciens n’ont pas répondu aux exigences d’une telle alerte sanitaire et n’est pas trop optimiste quant à l’avancée du coronavirus en Espagne.

«L’Espagne est un cirque. Celui de certains politiciens, journalistes, scientifiques et médecins est punissable. Vous ne pouvez pas faire de politique avec ça, vous ne pouvez pas dire que c’est une grippe commune et que rien ne va parce que maintenant les gens descendent dans les rues sans responsabilité, vous ne pouvez pas promouvoir une manifestation de masse Quand l’Italie brûle et que l’OMS vous dit que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas sauter une quarantaine parce que le test dit négatif une fois, quel est alors l’intérêt de la quarantaine? “, Dit-il dans une interview pour Superdeporte.

L’entraîneur espagnol est indigné par le gouvernement: «Vous ne pouvez pas dire que vous ne vous y attendiez pas, que le virus vous a pris par surprise. Vous ne pouvez pas prendre des jours pour prendre les mesures qui nécessitent le moment, vous ne pouvez pas permettre aux gens de se rassembler comme des fous dans un supermarché et vous ne pouvez pas manquer de masques après trois mois. Je veux qu’ils me répondent. Pourquoi la Russie a zéro décès et nous en avons plus de 200 en deux jours? Ce que les gens responsables devraient faire maintenant, c’est sensibiliser les citoyens de toutes les manières possibles, leur faire voir que s’ils sortent dans la rue, ils tuent des gens.

Expliquez comment est la Chine

Kevin Vidaña explique également la situation actuelle des Chine: “Vous avez le virus sous contrôle, en ce moment les cas sont comptés et focalisés, en faisant très attention aux personnes qui viennent de l’extérieur. Nous revenons à la normale après un mois et demi enfermé, il y a déjà du monde dans les rues et presque toutes les entreprises sont ouvertes, bien que les activités de plein air soient toujours interdites et les endroits où les foules peuvent générer sont encore limitées. Contrairement à l’Espagne, tout a été fait rapidement et fermement. Ils ont fermé la ville de Wuhan avec seulement 800 cas, les entreprises à travers le pays ont fermé en même temps, à l’exception des pharmacies et des supermarchés. “

“Le gouvernement a su sensibiliser ses citoyens à l’importance du virus, en les obligeant à rester chez eux et ne sortez pas sauf pour acheter de la nourriture ou des médicaments. Ils ont rendu obligatoire l’utilisation de masques faciaux, ont limité les transports et ont gardé les rues avec sérieux. Si vous cachiez des symptômes, vous commettiez un crime. Ils ont mis des contrôles de température dans les lotissements, les supermarchés, les gares ferroviaire et routière, contrôlant individuellement tous ceux qui entraient et sortaient des villes. Par la suite, tous les deux ou trois jours, j’ai reçu des visites de médecins et de policiers qui m’ont effectué des contrôles de température. J’ai également reçu des appels continus du gouvernement et des directeurs de mon club, la protection des citoyens était impeccable à tout moment “, ajoute-t-il.

Le coach n’est pas trop optimiste sur l’Espagne: «L’avenir? Je ne sais pas. Je vous dis cela contrairement à ces politiciens et journalistes espagnols qui ont contribué à la mauvaise gestion du virus en parlant de ce qu’ils ne savent pas, en pénétrant en territoire inconnu comme s’ils savaient tout pour prioriser leurs intérêts individuels. Ce sont des tas d’incompétents qui, voyant d’autres exemples, ont préféré attendre sans aucun sens. Ce qu’ils doivent faire, c’est avant tout rechercher tous les citoyens.