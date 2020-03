Un espagnol de Barcelone confirme six patients sur le campus

. et .

Mercredi 18 mars 2020

Madrid El Español de Barcelona a confirmé que six membres de la première équipe et le personnel technique ont été testés positifs pour le coronavirus, sans révéler leur identité, faisant de l’équipe catalane la deuxième de la ligue espagnole avec ceux infectés par Covid-19 après le Valencia CF.

“Cet après-midi, il a été confirmé que six membres de la première équipe et le personnel technique ont été testés positifs pour le Covid-19 effectué au cours des dernières heures”, a rapporté l’entité Blue and Whites, et a assuré que tous présentaient des symptômes légers et respectent les recommandations médicales.

Valence a annoncé entre dimanche et lundi qu’elle avait cinq infectés entre le personnel d’entraîneurs et l’équipe, parmi lesquels se trouvent les joueurs Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala et José Luis Gayà, et a regretté que le fait de se rendre à Milan pour jouer la Ligue des champions ait causé environ 35% des cas positifs.

Pendant ce temps, la Juventus a annoncé le positif dans ses rangs du Français Blaise Matuidi, champion du monde avec la France en 2018.

Le joueur est en isolement volontaire depuis le mercredi 11 mars. Il est fin et asymptomatique, a indiqué le club turinois dans un communiqué.

Le coéquipier Daniele Rugani est devenu le premier footballeur d’une grande équipe à recevoir un diagnostic de Covid-19 mercredi dernier.

En Italie, le deuxième pays le plus touché par la pandémie après la Chine, avec plus de 2 000 décès, a enregistré 12 cas positifs chez les footballeurs d’élite.

▲ Le français Blaise Matuidi, de la Juventus d’Italie, a été testé positif pour Covid-19 et est en isolement à domicile, a rapporté le club.Photo @MATUIDIBlaise

Rapport de la NBA

À New York, il a été signalé que quatre membres des Brooklyn Nets étaient positifs, ce qui porte le nombre de joueurs atteints de la maladie à sept dans la ligue de basket-ball NBA américaine.

L’équipe a signalé que l’un des joueurs présente des symptômes, tandis que les trois autres sont asymptomatiques. Les quatre sont isolés et reçoivent des soins des médecins de l’équipe.

Les Nets restent convaincus que tous leurs joueurs et chaperons lors d’une récente tournée restent isolés et qu’ils surveillent de près leur santé.

La santé de nos joueurs et de nos employés est la priorité absolue de l’organisation et l’équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les personnes touchées reçoivent les meilleurs soins possibles, ont déclaré les Nets dans un communiqué.

Auparavant, deux autres équipes NBA avaient signalé des infections dans leurs rangs. Le premier était le pivot du jazz français de l’Utah, Rudy Gobert, dont l’affaire a déclenché la suspension de la saison régulière de la NBA.

À la suite du cas de Gobert, l’Utah Jazz et les équipes contre lesquelles il avait récemment joué ont testé leurs joueurs, ce qui a détecté des positifs de leur coéquipier Donovan Mitchell et Christian Wood des Detroit Pistons.

Les Nets, cependant, n’ont pas joué à l’Utah depuis janvier et n’ont également affronté aucune équipe ayant joué du jazz ces dernières semaines.

.