Un étudiant de l’État du Montana frappe un coup franc pour gagner 11 111 $ au concours

Il est relativement courant d’assister à un match de basket-ball et de voir quelqu’un participer à une promotion afin de tenter un tir sur demi-terrain pour de l’argent.

Parfois, ils le font. D’autres fois, ils manquent. Et puis, il y a la rare occasion où ils font le coup et demandent à une compagnie d’assurance de ne plus payer en raison d’une technicité.

Mais l’État du Montana pensait probablement que c’était clair quand il a organisé un concours de tir FULL COURT samedi soir pour un match contre le Montana. L’école a demandé à l’élève, Joe Thompson, de tenter une série de soulèvements sur toute la surface du coin de la ligne de base opposée. C’est un coup incroyablement difficile, donc, naturellement, cela s’est produit:

Je veux dire… wow.

Thompson a effectué le tir latéral sur toute la longueur du terrain avec environ quatre secondes à perdre sur le chronomètre. Pour l’effort, il pourra encaisser 11 111 $.

Et je doute que le sponsor du Montana’s Rib & Chop House ait pu voir celui-là venir. C’était comme si la scène de Semi-Pro prenait vie.

Juste un tir impossible.

.