Un examen des 12 meilleurs rôles de Christian Bale

“Un acteur ne devrait jamais être plus gros que le film dans lequel il est”, a déclaré Christian Bale à The Independent en 2008; considérant qu’il faisait la promotion de l’énorme massacre de Christopher Nolan, de taille IMAX, près de trois heures, The Dark Knight Rises, il aurait peut-être couvert ses paris. Peu de stars de cinéma peuvent égaler Bale en ce qui concerne la manie du grand ou du retour à la maison, mais ce qui le sépare des autres acteurs qui gagnent leur vie au-dessus – comme, disons, Nicolas Cage -, c’est qu’il réussit également à rôles modestes et discrets. Bien que, depuis qu’il a été choisi comme Batman au milieu des années 2000, les pièces de support ont été plus rares pour Bale.

Si les trois sorties de Bale dans le capot représentent l’apogée de sa célébrité, le tournant de sa carrière a été American Psycho des années 2000, qui fête ses 20 ans ce mois-ci et se présente comme l’un des véhicules vedettes les plus élégants du 21e siècle – une coutume -tooled machine pour l’ensemble de compétences élastique de l’acteur, militarisant sa beauté de leader. Avant American Psycho, Bale n’était qu’un des nouveaux arrivants anglais parmi tant d’autres, principalement reconnus pour leurs tournées d’enfant-star dans Empire of the Sun et les cultes Newsies; après la première du film à Sundance à une controverse prévisible mais véritablement troublante, il était acclamé comme un acteur potentiellement grand (dans sa critique, Roger Ebert a qualifié sa performance de «héroïque»).

Comme Joaquin Phoenix – un pair générationnel au talent tout aussi mercuriel – Bale a acquis la réputation d’être difficile sur le plan professionnel, culminant en 2009 avec sa colère infâme et blasphématoire sur le tournage de Terminator Salvation, dont l’audio est devenu viral, peignant un acteur loué pour son engagement dans les parties difficiles comme un homme coincé du mauvais côté du perfectionnisme. Que vous pensiez ou non que dans le cas de Bale (ou de quiconque) les fins justifient les moyens, sa filmographie présente un rapport particulièrement bas de performances phonées. En examinant 12 de ses crédits les plus impressionnants, nous pouvons avoir une idée de la taille réelle du talent de Bale.

Empire du Soleil

Les débuts de Bale en 1987 dans Empire of the Sun de Steven Spielberg, incarnant l’enfance du romancier J.G. Ballard, dont le film est basé sur le roman semi-autobiographique, est une performance enfantine pour les livres. Plus de 4000 jeunes acteurs ont auditionné pour jouer Jamie, un étudiant britannique vivant à Shanghai dont la vie est bouleversée après Pearl Harbor et le début de l’occupation japonaise, et Bale a obtenu le rôle basé en grande partie sur sa ressemblance avec Ballard. Alors que le film présente des séquences d’action à l’échelle épique, y compris des bombardements qui mettent en valeur le fétiche du réalisateur pour le spectacle, son impact dramatique et émotionnel dépend de la capacité de sa star de 12 ans à projeter l’innocence pure. L’excitation erronée de Jamie à l’action aéroportée au milieu de la violence en temps de guerre et de l’épreuve de survie dans une ville déchue en fait l’un des arcs de personnage les plus complexes de Spielberg, et le jeu aux yeux brillants mais incroyablement inchangé de Bale fournit les bases et les bases nécessaires pour Empire of the Du soleil pour briller.

Petite femme

En 1994, Bale a marché pour que Timothée Chalamet puisse courir. Au risque d’enflammer le contingent pro-Timmy, je dirai simplement que l’approche de Bale pour jouer à Theodore «Laurie» Laurence – copain d’enfance et combinaison d’amour plus tard dans la vie, coup d’épine sur le côté des sœurs de mars – était différente et quelques façons plus proches de la conception littéraire originale de Louisa May Alcott du personnage. Laurie de Bale était moins maussade, à la version de Greta Gerwig, que terriblement maladroite. (Sa première rencontre avec Jo de Winona Ryder est une classe de maître dans la gentillesse de regarder les chaussures.) Avec tout le respect dû à la ruse structurelle de Little Women 2019, la version la plus simple de Gillian Armstrong reste une belle adaptation trompeusement classique et la capacité de Bale à s’adapter à soi -effacement au sein de l’ensemble est toujours l’une de ses meilleures œuvres.

Velvet Goldmine / Je ne suis pas là



L’hommage glam-rock de Todd Haynes, Velvet Goldmine, est calqué sur rien de moins que Citizen Kane, se déroulant comme une enquête sur la vie d’un musicien pop insaisissable et dangereusement célèbre. Mais là où le classique d’Orson Welles a fait du personnage reporter un chiffre sans visage – un substitut du public vu uniquement dans l’ombre – Haynes fait de la figure du journaliste de Bale un protagoniste angoissé aux multiples facettes. Son Arthur Stuart n’est pas simplement un scribe chargé de déconstruire le mythe du Bowie-ish Brian Slade; il est un super-fan, et son admiration reflète un mélange d’adoration des héros et d’identification personnelle en tant qu’enfant enfermé dans sa coquille par l’exubérance sans vergogne de la star. C’est une performance délicate et récessive qui cède la place à des costars plus flashy (Jonathan Rhys Meyers et Ewan McGregor) tout en tenant ensemble le château de cartes postmoderne soigneusement structuré de Haynes. Une décennie plus tard, Bale retrouverait le cinéaste en tant que l’une des demi-douzaines de manques de Bob Dylan dans son biopic impressionniste I’m Not There, essayant la phase née de nouveau du chanteur, mêlant avec soulagement sermon et chanson lors d’une interprétation étrangement crédible de ” En appuyant sur “.

American Psycho / Shaft



Aucun acteur hollywoodien n’a connu une meilleure année en 2000 que Bale, qui habitait un ensemble de psycopathes de créateurs dans American Psycho and Shaft – le premier un tour de force faisant carrière, le second un camée flamboyant. La plaisanterie meurtrière dans la comédie gorgée de mœurs de Manhattan de Bret Easton Ellis est que l’insécurité homicide dévorante de Patrick Bateman ne contredit pas sa beauté scrupuleusement sculptée dans un catalogue de magazines; il existe comme une extension de sa vanité. La meilleure chose à propos de la performance de Bale dans l’adaptation de Mary Harron est la façon dont l’acteur parvient à paraître inconfortable dans toute cette peau férocement déchirée mais sans tache. Peu de films américains traditionnels ont fétichisé la beauté de leur star de manière plus agressive qu’American Psycho, qui décrit Patrick comme un objet à regarder, aussi mince et immaculé que la décoration de son appartement en attique – une réplique stratégique à la misogynie vicieuse et méprisante du livre. La raison pour laquelle cela fonctionne est parce que Bale détient notre regard si complètement: ce trio notoire et censuré, Phil Collins, est si drôle – et effrayant – parce qu’il ne peut pas détacher ses yeux de lui-même. Le personnage de Bale dans Shaft n’amasse pas un nombre de corps comparable, mais l’équation du rôle de droit alimenté par un fonds fiduciaire et de violence laide et impulsive est similaire; Lançant des railleries racistes dans un restaurant chic, il est un avatar tout à fait répugnant de privilège blanc qui est devenu seulement plus reconnaissable – et effrayant – rétrospectivement.

Le nouveau Monde

La méthodologie de Terrence Malick n’est pas toujours gentille avec les acteurs: l’insistance du réalisateur sur des lectures de dialogue plat et déclamatoire intégrées dans un style d’édition presque synaptique peut laisser des stars charismatiques semblant bloquées ou même invisibles (demandez à Adrien Brody parfois d’être plus ou moins édité à partir de The Thin Red Line). Mais Bale a prospéré dans les films de Malick, en particulier dans sa partie effectivement effacée dans Le Nouveau Monde en tant que troisième et plus solide coin d’un triangle amoureux teinté de mythologie nationale. À la base, le film est une romance majuscule entre le colonel de Jamestown de Colin Farrell, John Smith, et le Pocahontas de Q’orianka Kilcher, techniquement sans nom mais immédiatement reconnaissable – un couplage si emblématique que Disney l’a animé – mais il y a une émotion réelle, calme et soudaine dans la façon dont le personnage de Kilcher grandit progressivement s’est entichée d’un deuxième John, le doux colon de Bale, John Rolfe. Sa cour douce et encourageante après le départ de Smith en Angleterre au milieu du film se transforme en une véritable dévotion à double sens. En tant qu’homme qui soupçonne qu’il joue le deuxième violon au véritable amour de son partenaire, Bale accède à une décence solide et fiable qui fonctionne en contrepoint aux explosions du film d’une exaltation sauvage et passionnée.

Le prestige

Compte tenu de son dévouement fantastique à son métier, Bale a été parfaitement interprété dans The Prestige comme le plus orienté processus des deux magiciens fatalement compétitifs du film le plus délicat et le meilleur de Christopher Nolan; le contraste entre son ornery, le spécialiste du tour de main exercé avec diligence Alfred Borden et le showman milquetoast de Hugh Jackman, Robert Angier – qui favorise une forme d’illusionnisme plus flashy et plus basée sur les engins – est ce qui donne au film sa tension dramatique et philosophique. Où dans Batman Begins, Bale a paresseusement recyclé des aspects de sa performance American Psycho – et a fini par être joué hors de l’écran dans les suites par des costars gonflés comme Heath Ledger et Tom Hardy, qui a pris son premier shtick d’intensité de voix idiote. et a couru avec elle – dans The Prestige, Bale a relevé le défi de Nolan. La personnalité tendue et hérissée de Borden est imprégnée de tension et de ressentiment palpables, tandis que le comportement parfois erratique du personnage, lié à la plus grande et la meilleure torsion de Nolan, représente certains des actes les plus intelligents et les plus soigneusement (im) équilibrés de Bale – Le Prestige ne fonctionnerait tout simplement pas avec ça.

Rescue Dawn

La réputation de Bale comme une sorte de cascadeur thespian à grande vitesse a été consolidée par sa perte de poids très médiatisée pour le thriller de Brad Anderson The Machinist, pour lequel il s’est réduit à 120 livres. Le résultat était surprenant, mais étrangement gâché dans une histoire d’horreur psychologique décevante; pour un meilleur exemple de l’approche transformatrice de Bale à son métier, consultez Rescue Dawn en 2006, à propos du pilote allemand-américain Dieter Dengler qui n’a rien perdu dans un camp de prisonniers laotien pendant la guerre du Vietnam avant de s’échapper. Refaisant essentiellement son propre bon documentaire Little Dieter Needs to Fly en tant que film d’action, Werner Herzog a intelligemment utilisé Bale pour son style d’acteur corps et âme tout en exploitant une veine rare de charme maladroit; vu côte à côte avec le vrai Dengler – un véritable excentrique qui semble avoir été conçu dans un laboratoire spécialisé dans les protagonistes Herzogiens obsessionnellement indomptables – il est complètement convaincant même si son travail transcende l’usurpation d’identité.

American Hustle

Bale a remporté une série de récompenses pour avoir incité David O. Russell à croire à ses acteurs; Russell n’a pas semblé diriger autant que libérer le demi-frère gaspillé et gaspilleur de Mark Wahlberg dans The Fighter, une présence bancale dans un film de boxeur opprimé par ailleurs potentiellement conventionnel. (La seule chose à faire avec une scène comme celle où Bale encule chroniquement les duos de Dicky Eklund avec sa maman brisée et passionnée, jouée par Melissa Leo, dans une triste ballade des Bee Gees, est de donner aux deux acteurs des Oscars.) fois dans American Hustle, bien que les thèmes de la performativité et de la mascarade du film justifient sans doute l’excès: dans la séquence d’ouverture, nous voyons Irving Rosenfeld, un escroc sournois et autoproclamé, appliquer une patine prudente de schlubbiness (y compris un combover de qualité des frères Farrelly) dans avant une grande réunion. Que le salut flashy et texturé de polyester de Russell à tous les Américains (et au cinéma hollywoodien tactile et grinçant des années 1970) vous semble ingénieux ou irritant, c’est une question de goût, mais on ne peut nier la force de vie arrogante et hectorante de Bale.

Le grand court

“Il est aussi bizarre que [Christian’s] », a déclaré Adam McKay de Michael Burry, le médecin du monde réel devenu gourou des fonds spéculatifs qui apparaît comme le genre de héros de The Big Short: un Chicken Little socialement maladroit et compétent sur le plan statistique qui reconnaît vers 2005 que le ciel tombe et pivote vers une forme de crise de profit qui est admirable dans la mesure où ses victimes sont les poches profondes et profondément arrogantes. (Au cours des dernières semaines, Burry a tweeté en faveur du redémarrage de l’économie américaine dès que possible.) Tonally, la comédie de McKay est partout, mélangeant un docudrame pur avec une comédie de croquis SNL et un agitprop de style Oliver Stone, avec la manie concentrée de Bale servant de une sorte d’ancre. Avec son style personnel et son œil de verre, Burry est un visionnaire improbable même si le film continue d’essayer de s’aligner sur son point de vue. Bale était plus voyante (et plus lourde) agissant pour McKay en tant que Dick Cheney dans Vice, et bien que l’exactitude étrange de son imitation ne doive pas être mise à l’écart, Burry est une création sériocomique plus spontanée et surprenante.

Ford contre Ferrari

Il n’y a rien de subtil dans Ford v Ferrari de James Mangold, nominé aux Oscars, qui joue parfois comme une parodie du genre dramatique historique, comme Walk Hard avec des voitures de course. Dans un film où tout le monde, depuis le réalisateur, a embrassé le mandat de plus en plus, le travail dévorant les paysages de Bale en tant que légendaire pilote britannique Ken Miles est à la hauteur du cours. Mais au milieu de tout cela techniquement compétent, un scintillement des yeux et une agression méchante, une vraie figure persuasive humaine émerge – un savant automobile et un casse-cou dont la pulsion de mort apparente n’est pas un signe d’arrogance mais une conviction humble et sans chichis dans ses propres capacités. Recruté pour conduire pour l’équipe américaine de titan de la chaîne de montage américaine par Carroll Shelby, l’ancien homme de roue de Matt Damon, Ken se hérisse contre l’autorité tout en apprenant (c’est ce genre de film) la valeur du travail d’équipe, et Bale joue son climat un geste d’abnégation magnifiquement – comme une victoire morale épanouissante gagnée paradoxalement en suivant le chemin de la moindre résistance. C’est une grande performance de star de cinéma talentueuse et ingénieuse, et le plaisir qu’elle suscite – pour l’acteur et le public – est très réel.

Adam Nayman est critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: ce livre lie vraiment les films ensemble est disponible dès maintenant chez Abrams.