Un fan américain recrée la célébration de Paul Aguilar sur TikTok (VIDEO)

Analy Bazan est un fervent Fan d’Amérique dont la popularité se trouve dans les réseaux sociodigital, en particulier dans Instagram. Cependant, ces derniers jours, il a grandi à pas de géant sur TikTok, un compte personnel qu’il a récemment utilisé pour recréer l’une des célébrations les plus populaires et les moins esthétiques de Paul Aguilar.

L’arrière droit, quand il marque habituellement avec le club, célèbre la formation d’une sorte d’aigle tout en battant devant le regard des spectateurs. Cela a été recréé par le fanatique charismatique, qui en compagnie de leurs enfants rappelé le moment qui est resté dans l’esprit de plus d’un fanatique lorsque club de la capitale.

Immédiatement, le Les commentaires sur les réseaux ont été immédiats. Beaucoup d’entre eux ont apprécié sympathie et imagination de l’amateur d’Amérique pour reprendre cette célébration. Beaucoup d’autres, en plus, ils ont célébré que Bazán est accompagné de sa progéniture de telle manière qu’elle montre l’affection et l’union qui existe entre elle et ceux-ci.

Ce n’est pas la première fois qu’un Fan d’Amérique recrée un moment ingénieux TikTok. Il y a quelques jours à peine, un fan de Cruz Azul a décidé de changer d’équipes et soutenir les crèmes bleues après les échecs constants que le club de ciment a eu au cours des 20 dernières années en termes de la récolte des titres est concernée.