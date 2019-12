Un fan de Chelsea arrêté pour avoir prétendument abusé racialement du fils de Tottenham Heung-min dans un communiqué de presse sur l'incident d'Antonio Rudiger

Un fan de Chelsea aurait été arrêté pour avoir prétendument abusé racialement du joueur de Tottenham Heung-min Son.

Le Guardian rapporte qu'un partisan a été expulsé du stade Tottenham Hotspur et arrêté pour avoir commis une infraction d'ordre public aggravée par la race.

Heung-min Son a été expulsé contre Chelsea

Il est entendu que l'incident a été rapporté par d'autres fans de Chelsea.

Le défenseur des Blues, Antonio Rudiger, a également été victime de prétendus abus raciaux de la part des fans des Spurs dimanche après-midi.

Il a signalé à son capitaine Cesar Azpilicueta et à l'arbitre Anthony Taylor que des chants de singe étaient dirigés contre lui.

Il est venu après que Son a été expulsé pour un coup de pied à Rudiger.

Peu de temps après que le défenseur a signalé les abus, Taylor a mis en œuvre la première étape du protocole de la FIFA pour lutter contre la discrimination dans les jeux – avec une annonce dans le stade indiquant que «un comportement raciste interfère avec le jeu».

Deux autres appels de l'AP du stade sont intervenus avant la fin du concours, que Chelsea a remporté 2-0.

Tottenham a publié lundi une déclaration promettant d'enquêter «de manière exhaustive» sur l'affaire impliquant Rudiger.

Sky Sports

Rudiger a fait signe à l'arbitre d'indiquer qu'il avait été victime de violence raciale

La déclaration se lisait comme suit: «Lors du match d'hier contre Chelsea, Antonio Rudiger a rapporté avoir entendu des allégations d'abus racistes de la part d'un individu dans la tribune sud.

«Nous sommes en mesure de suivre tous les fans via les caméras et avons passé de nombreuses heures à regarder des images de vidéosurveillance. Nous avons engagé des lecteurs labiaux pour étudier les images et contacté Chelsea pour obtenir de plus amples informations de leurs joueurs. Nous avons également recueilli les déclarations des autres parties présentes à l'époque. La police examinera nos preuves à nos côtés. Soyez assuré que nous enquêterons de manière approfondie sur cette question.

«Ce club a une fière feuille de route en matière de lutte contre le racisme dans toutes nos communautés et nous sommes déterminés à mener une enquête approfondie. Tout fan reconnu coupable recevra une interdiction à vie. Pour le moment, cependant, nous devons souligner que nos conclusions ne sont pas concluantes et demanderions que le commentaire soit réservé jusqu'à ce que les faits soient établis.

Le chef de la PFA, Bobby Barnes, à propos des allégations de racisme entre Tottenham et Chelsea: j'aimerais voir l'arbitre retirer 22 joueurs

«Si quelqu'un a des informations supplémentaires, veuillez envoyer un e-mail à supporterservices@tottenhamhotspur.com ou envoyer un SMS au 07537 404821.

"En ce qui concerne les protocoles – lorsque l'incident a été transmis à l'arbitre Anthony Taylor, il a pris la décision d'appeler à la mise en œuvre de la phase 1 du protocole de l'UEFA – plutôt que du protocole de Premier League – et a demandé qu'une annonce soit faite, ainsi que demander une nouvelle annonce qui a créé une idée fausse que tout problème était en cours. Le protocole de la Premier League diffère du protocole de l'UEFA en ce qu'il n'appelle pas à une annonce mais plutôt que la ou les personnes soient traitées par l'équipe de sécurité en premier lieu.

"Nous avons demandé à la Premier League de clarifier la position concernant l'utilisation de ces protocoles à toutes les parties prenantes à l'avenir."

