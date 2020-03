Un fan de Manchester United a-t-il réussi à se faufiler vers la victoire en Ligue Europa contre LASK?

L’épidémie de coronavirus a fait des ravages dans le monde du sport, mais il semble que la maladie n’ait pas dissuadé certains fans.

Le match des huitièmes de finale de la Ligue Europa à la Raiffeisen Arena a dû être joué à huis clos alors que l’UEFA cherche à arrêter l’épidémie de coronavirus.

Les hommes de Solskjaers sévissaient contre LASK

Cependant, pendant la raclée 5-0 infligée aux dirigeants de la ligue Austrlan, un supporter peut être entendu chanter “We love United, we do” d’une voix étrangement forte et claire.

Cela pose la question: un fan a-t-il réussi à se faufiler dans le sol?

Voyez ce que vous pensez en regardant le clip ci-dessous…

Dans le match, United a remporté une victoire dominante grâce à un superbe but d’Odion Igaho et des frappes de Dan James, Juan Mata, Mason Greenwood et Andreas Pereira.

Après avoir battu Man City 2-0 le week-end, United semble reprendre la bonne voie – et il semble que l’aggravation du coronavirus soit arrivée au pire moment possible pour les 20 champions de Premier League.

