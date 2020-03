Un fan des Bruins de Boston est devenu une légende de Twitter par accident

J’ai grandi juste à l’extérieur de Boston, suis allé à l’université à Boston et ai vécu dans la ville pendant quelques années après l’obtention du diplôme avant de déménager à Los Angeles, qui est toujours ma maison actuelle après de nombreuses années.

Et mec, parfois Boston me manque et les gens incroyables qui composent cette ville.

Heureusement aujourd’hui, alors que je me distançais socialement dans mon ennuyeux appartement, j’ai pu voir une vidéo qui a ramené dans la ville que j’aime. J’ai pu regarder un magnifique Bostonien dans un sweat-shirt Bruins (B) avec des cheveux incroyables (j’adore les favoris rasés) faire une camée parfaite lors de la conférence de presse du maire Marty Walsh sur le coronavirus.

Découvrez ce gars, qui cherchait probablement un Dunkies pour obtenir un lahge regulah, se promène dans le cliché en direct, voit que c’est le freakin mayah, doode, et décide de le vérifier un peu, gamin, avec probablement son copain Sully De son coté.

Quelle légende. Quel fan de B. Quel Bostonien.

Twitter a adoré:

.