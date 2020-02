Un fan du Kentucky frappe en demi-terrain, gagne 10 000 $ et célèbre de façon spectaculaire

Pour aussi souvent que des compétitions de tir en demi-terrain se produisent, il est assez rare de voir quelqu’un le couler. Il est encore plus improbable que quelqu’un fasse le coup lors de sa première tentative.

Mais étonnamment, c’est exactement ce qui s’est passé samedi lors du match Kentucky-Auburn avec ce fan des Wildcats qui a remporté 10 000 $ pour le panier.

Presque à mi-chemin de la première moitié du jeu à Rupp Arena à Lexington, le fan du Kentucky Nick Hostetter – un résident local qui a obtenu son diplôme de l’école en 2019, selon le Lexington Herald-Leader – a eu trois essais dans le concours de tir en demi-terrain pour faire un panier. Mais il n’en avait besoin que d’un.

Il a réussi son premier tir, a remporté 10 grands et a célébré de façon spectaculaire devant la foule locale comme s’il venait de frapper un batteur à buzzer lors du match de championnat national.

Ce n’est pas exactement le coup sur le terrain réalisé par un étudiant du Montana State le week-end dernier, mais c’est toujours assez impressionnant.

Et peut-être que son tir a inspiré ou aidé à réveiller les Wildcats dans le match entre les deux meilleures équipes de la SEC. Ils étaient en baisse, 20-11, lorsque Hostetter est intervenu pour le concours pendant un temps mort, comme l’a noté le Lexington Herald-Leader. Mais une fois qu’il a réussi, ils ont effectué une course de 20-3 et ont eu une légère avance à la mi-temps.

Mise à jour: Le Kentucky a battu Auburn, 73-66, pour remporter le championnat SEC de saison régulière.

