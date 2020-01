Un fan frappé d’une interdiction de deux ans pour avoir abusé racialement de l’Anglais Jofra Archer en Nouvelle-Zélande

Un homme de 28 ans a été interdit de participer à des matchs internationaux et nationaux en Nouvelle-Zélande pendant deux ans après avoir abusé racialement du quilleur anglais Jofra Archer en novembre.

Le New Zealand Cricket a annoncé que des mesures avaient été prises, après qu’Archer eut été victime d’abus alors qu’il retournait au pavillon lors de la dernière journée du premier test au Bay Oval.

Jordan Archer a subi les abus raciaux en novembre

Le jeune homme de 24 ans s’est rendu sur Twitter peu de temps après que les touristes ont été mis en déroute par une manche à Mount Maunganui pour dire qu’il trouvait “un peu dérangeant” d’entendre des railleries raciales au cours de la cinquième journée.

La NZC, qui s’est excusée auprès d’Archer après l’incident, a annoncé qu’il y avait eu un développement lundi.

Il a déclaré: «L’homme responsable des abus raciaux contre le joueur de cricket anglais Jofra Archer au Bay Oval a été interdit de participer à des rencontres internationales et nationales en Nouvelle-Zélande pendant deux ans.

«Archer a été la cible de violences raciales le dernier jour du premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande en novembre, aboutissant à une plainte déposée auprès de la police de Tauranga.

Jofra Archer est un acteur clé pour l’Angleterre

«À la suite de leurs enquêtes, la police a parlé à un homme de 28 ans d’Auckland qui a par la suite reconnu sa responsabilité dans les violences. Il a reçu un avertissement verbal pour avoir utilisé un langage insultant.

“La NZC a depuis contacté l’homme et lui a également écrit, l’informant de son interdiction de tous les matches internationaux et nationaux en Nouvelle-Zélande jusqu’en 2022.”

Le porte-parole de la NZC, Anthony Crummy, a déclaré qu’il ne divulguerait pas l’identité du contrevenant, ni aucune information pouvant conduire à son identification.

Cependant, il a déclaré que si l’homme enfreignait les conditions de son interdiction et assistait à un rendez-vous, il serait expulsé du lieu et pourrait faire l’objet de nouvelles mesures policières.

Crummy a ajouté: “Nous aimerions encore une fois présenter nos excuses à Jofra et à la direction de l’équipe d’Angleterre pour un incident aussi peu recommandable et réitérer une fois de plus que ce type de comportement est totalement inacceptable.”

