Un footballeur interdit 5 ans après avoir mordu le pénis de son adversaire

Un joueur de football amateur en France a été interdit de jouer au jeu en compétition pendant cinq ans après avoir mordu le pénis d’un joueur adverse avec tant de force qu’il a fallu plusieurs points de suture et un voyage à cet hôpital.

Le joueur de Soetrich, qui n’a pas été nommé dans les médias, a été impliqué dans une altercation d’après-match contre son rival Terville lorsque la bagarre sur le terrain est devenue beaucoup, beaucoup plus dans le parking. Selon certaines informations, le joueur de Soetrich a affronté l’un de ses adversaires dans le parking, a poursuivi le combat – puis s’est mordu le pénis. Vraiment, vraiment mordu son pénis.

La victime a eu besoin de 10 points de suture, mais le responsable de la ligue, Emmanuel Saling, a déclaré que le blâme pour la morsure du pénis était «plus ou moins partagé», ce qui est une déclaration incroyablement audacieuse après que quelqu’un a mordu le pénis de quelqu’un d’autre, mais nous y sommes.

Apparemment, deux joueurs ont commencé à se battre pendant le match, avec un troisième (qui a fini par se faire mordre le pénis) essayant d’agir comme gardien de la paix. Les équipes ont quitté le terrain et les choses semblaient être terminées – puis l’un des joueurs de combat a trouvé le gardien de la paix dans le parking, a rallumé le combat et l’a mordu.

Non seulement le joueur mordant a été suspendu cinq ans, mais l’homme qui avait littéralement son pénis a été interdit de jouer pendant six mois pour son rôle dans l’altercation. On ne sait pas exactement ce qu’il a fait pour obtenir la suspension, mais Terville a été condamné à une amende de 200 € pour avoir manqué à ses obligations de sécurité en tant qu’équipe à domicile, et n’aurait pas fait assez pour interrompre le combat lorsqu’il a éclaté en milieu de partie.

Curieusement, Sailing était toujours en mesure de faire des blagues, même après l’incident de morsure de pénis.

“Il est assez rare d’avoir des sanctions de plusieurs années, il y en a moins de 10 par an”, a expliqué Saling. “L’affaire était un peu impertinente, mais … il devait y avoir une tension désagréable, alors les sourires du comité de discipline ont rapidement disparu.”

Le football est et restera à jamais le meilleur sport du monde en ce qui concerne les drames et les titres étranges.