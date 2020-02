Un footballeur italien de Serie C test positif pour le coronavirus

La série A est fortement affectée par le coronavirus, à tel point que certains matchs vont devoir se jouer à huis clos, comme c’est le cas pour la Juventus – Inter Milan. Mais l’épidémie va au-delà de la Première Division, comme le journal italien La Nazione a révélé qu’il y a un premier cas de joueur de football infecté par COVID-19. Ceci est un lecteur C Series, la troisième division italienne.

Le journal susmentionné ne révèle pas l’identité du joueur mais assure qu’il joue dans une équipe de la province de Sienne. Apparemment, il a commencé à se sentir mal avant le match et avait de la fièvre, l’un des symptômes du coronavirus. Pour cette raison, le joueur lui-même a décidé de “mettre en quarantaine volontairement” et a démissionné pour contester le choc avec le reste de ses coéquipiers.

Après avoir signalé les symptômes, il a été immédiatement testé pour déterminer s’il s’agissait ou non d’un coronavirus. Il a été testé positif. Deuxieme acte il a été transféré dans une ambulance spéciale à l’hôpital de Sienne où il a été admis au département des maladies infectieuses. Néanmoins, le journal italien s’assure que la santé du patient est bonne.

La vérité est qu’en Italie, il y a de plus en plus de cas de coronavirus. La semaine dernière, ils ont dû suspendre certains matchs qui devaient être joués dans les régions les plus touchées par COVID-19, tandis que les duels de cette journée se joueront à huis clos. En fait, il y a un journaliste qui couvre Valence infectée après avoir voyagé à Milan pour couvrir la rencontre entre Atalanta et Valence.