Un footballeur marocain achète une patera pour fuir avec 18 autres personnes en Europe

Yassine Mahyou, joueur de la première division marocaine, a reconnu que Il a acheté une patera et organisé un voyage pour 18 personnes. Le mauvais temps a empêché le bateau de partir et plus tard Il a décidé de vendre le bateau.

Comme le rapporte le journal Al Sabah, qui a dévoilé l’intégralité de l’intrigue, le footballeur de 23 ans, qui joue pour le RSB Berkane et a également fait partie de l’équipe olympique de son pays, acheté une patera après avoir facturé près de 3 000 euros aux intéressés.

Dans les enregistrements auxquels les médias susmentionnés ont eu accès, le footballeur marocain a reconnu qu’il cherchait un avenir meilleur En dépit d’être un athlète professionnel. Avec l’argent obtenu, il a également payé les autorités pour les laisser atteindre les rives du sud de l’Europe.

Toutefois, les conditions météorologiques ont empêché les gardes-frontières de sortir en mer. Ils n’ont pas confisqué la patera et plus tard mettre en vente et le plan est apparu parce que les 18 personnes qui allaient s’y rendre voulaient récupérer leur argent.

Ces informations indiquent également Yassine Mahyou est situé en France maintenant mais on ne sait pas comment il a réussi et comment il a quitté le Maroc Pour arriver à Galas.