Un garde de Virginie-Occidentale propose une petite amie avant de bouleverser Baylor

Avant que la Virginie-Occidentale ne dérange le numéro 4 Baylor, 76-64, samedi à Morgantown, il y a eu une autre surprise sur le terrain lors des présentations du Senior Day.

Le gardien principal Chase Harler s’est agenouillé et a proposé à sa petite amie, Lindsey Baker, devant la foule locale. Les deux sont ensemble depuis la huitième année, un détail que l’annonceur du jeu a également partagé avec tout le monde lors de sa proposition.

Ce même annonceur, cependant, a pris un peu d’avance sur lui-même et a gâché la surprise en disant que Harler était, en plus de ses parents, également accompagné de son futur fiancé. Cette prédiction, bien sûr, s’est réalisée lorsqu’elle a dit oui, et les deux ont partagé un câlin et un baiser avant le dénouement.

Harler a terminé le match avec un rebond et une passe décisive.

.