Un gardien de lion livre des garde-manger à ceux qui ont le plus besoin de quarantaine

Source: Twitter @ sebafassi1

Sebastian Fassigardien de but Lion, a pris l’initiative de aider aux les plus nécessiteux pendant la mise en quarantaine et a été chargé de distribuer des garde-manger.

Grâce à leurs réseaux sociaux, Fassi appelé à la solidarité en ces temps difficiles pour la pandémie de coronavirus et pour cette raison, il a cherché à aider les personnes les plus vulnérables dans cette situation.

«Je nomme toutes les personnes qui ont la possibilité de faire don de 10 garde-manger aux personnes les plus nécessiteuses. Nous sommes tous sortis de cette situation ensemble. Rejoignez-nous et rendons ce défi viral », a publié le gardien du Lion.

Le grand geste de Sebastian Fassi Il a été applaudi par les fans et certains de ses coéquipiers et footballeurs d’autres clubs devraient rejoindre la cause.