Un gouvernement américain s’en prend au gouvernement pour un coronavirus

Les mesures que le Gouvernement du mexique à cause de la Coronavirus beaucoup de gens ne les ont pas aimés et la critique a été rejointe par un figure du Amérique.

Emanuel Aguilerajoueur du Amérique, dans une interview accordée à Defense Passion, a assuré Mexique contrairement à l’Argentine, son pays d’origine, les mesures préventives nécessaires ne sont pas prises pandémie.

“Nous lisons les nouvelles dans les journaux ici, pas grand-chose n’est dit, l’OMS a déclaré la phase 2. Ici le président dit que nous devons sortir, que nous n’arrêtons pas l’économie. Au Mexique, au niveau national, ils n’ont pris aucune mesure », a-t-il commenté. Aguilera.

Les indications de la défense de la Amérique rejoindre ceux de Míchel Gonzáleztechnicien Pumas y Nico Sánchezjoueur de football Rayéqui aussi ils ont critiqué la position du gouvernement Andrés Manuel López Obrador avant le déclenchement de Covid-19.