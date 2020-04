Un groupe de partenaires dénonce Bartomeu et son conseil d’administration pour le «Barçagate»

Barçagate continue de donner de quoi parler. La crise institutionnelle permanente du Football Club Barcelona ne s’est pas terminée avec le départ d’Emili Rousaud, et la démission de six managers en raison de la polémique sur les réseaux sociaux et des accusations de l’ancien vice-président de Barcelone. Désormais un groupe minoritaire de partenaires, intégré au La plateforme numérique Dignitat Blaugrana, a annoncé qu’elle déposera une plainte auprès du club.

Cette accusation est fondée et soutenue sur un délit présumé d’administration déloyale et de corruption entre individus, comme l’ont révélé les médias locaux d’Esport3. La plainte est dirigée contre la direction du Barcelona Football Club, qui préside Josep María Bartomeu de plus en plus touché, et s’appuie sur les accusations de Rousaud pour signaler l’entité et la société I3 Ventures, l’un des éléments incontournables du scandale connu sous le nom de Barçagate.

Dignitat Blaugrana assure que le conseil d’administration de Barcelone a été injuste envers ses partenaires lors de la gestion embauche et surpaiement de l’entreprise I3 Ventures dans le but de surveiller les réseaux sociaux et créer du contenu dans de faux comptes, le tout pour attaquer les gens du club dont les idées sont contraires à celles du top. Les huit administrateurs qui intentent le procès sont Ricard Faura, Francisco Sol, Xavier Flores, Antoni Sánchez, Anton Miret, Emili Perona, Antoni Domènech et Marc Perona.