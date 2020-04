Un guide de jeu pour le tournoi des joueurs NBA 2K

L’ère de la distanciation sociale a été une période sombre pour les joueurs de sport. L’annulation complète du calendrier sportif est une mesure importante et nécessaire pour empêcher la propagation de COVID-19, mais cela m’a également laissé parier sur les courses de Marbula One. Oui, je sais que tous les billes ont une chance égale de gagner. Mais mec… ces billes oranges… je pense juste qu’elles sont plus rapides.

Heureusement, ce week-end apporte un événement sportif qui ne mettra pas les candidats en mesure de transmettre un virus contagieux – et sur lequel je peux parier! Un tournoi NBA 2K20 mettant en vedette de vrais joueurs de la NBA, titré par Kevin Durant, sera diffusé en direct sur ESPN. Je n’oserais pas parier sur des esports réels; Je suppose que les cotes en savent plus sur l’esport que moi, donc je ne ferais que jeter de l’argent. Cependant, en ce qui concerne les événements d’esports entre joueurs de la NBA, les cotes ne font que deviner. Je suppose que leurs lignes sont principalement basées sur la reconnaissance du nom et des fragments d’informations sur la capacité de jeu de chaque joueur. Armé à peu près des mêmes informations, j’ai une photo.

Peu de temps après la suspension de la saison NBA, les Phoenix Suns ont décidé de jouer leur calendrier restant à travers des affrontements sur 2K. L’un des premiers matchs opposait le garde Ty Jerome (contrôlant les Suns) à l’attaquant des Timberwolves Josh Okogie (contrôlant les Timberwolves, que les Suns devaient jouer le 18 mars). Lorsque j’ai dit à certains collègues de Ringer que mon paris sportifs en ligne avait fixé une ligne de pari pour ce jeu, j’ai reçu un bon conseil de Mose Bergmann, un obsédé des Timberwolves qui travaille pour l’équipe vidéo. “C’est drôle parce que Josh craint pour le jeu”, a déclaré Mose, après avoir regardé Okogie diffuser ses (pauvres) performances de jeux vidéo en ligne. Apparemment, mon paris sportifs n’avait pas cette information, car Mose avait raison: Okogie n’avait absolument aucune idée de comment faire en sorte que ses coéquipiers virtuels jouent en défense, et a abandonné les lay-ups pendant 48 e-minutes dans une défaite.

Malheureusement, Mose n’a regardé les flux Twitch d’aucun des 16 joueurs en compétition dans le tournoi NBA 2K20. (Hélas, le support manque de Timberwolves.) Mais j’ai plongé profondément dans l’histoire du jeu des 16 joueurs pour identifier les meilleurs paris.

Quelques informations rapides sur le tournoi: les joueurs ne seront pas obligés de jouer en tant que eux-mêmes ou en tant que leurs propres équipes. Au lieu de cela, chacun aura la chance de choisir huit équipes, chacune d’elles ne pouvant utiliser qu’une seule fois pendant le tournoi. Pour cet article, nous allons sortir des cotes publiées par Odds Shark le 31 mars.

Les prétendants

Deandre Ayton (+550)

Ayton est mon choix pour gagner ce tournoi. Je fonde cela principalement sur la vidéo Snapchat ci-dessous des jours de collège d’Ayton, dans laquelle le futur non. 1 pick hurle “CE JEU EST DE LA MERDE!” après avoir perdu en NBA 2K18. À ce stade, il a été révélé que le Ayton de 6 pieds 11 pouces avait effacé sa manette PlayStation dans un accès de rage:

Bien sûr, c’est un clip d’Ayton perdant à 2K. Mais cela montre qu’il est un joueur. Si vous n’avez jamais détruit une manette dans une fureur induite par les jeux vidéo, eh bien, vous n’avez tout simplement pas joué suffisamment de jeux vidéo. Et quand Ayton crie, «’16 et ’17 étaient LES MEILLEURS GAAAAAAMES FUCKING», cela prouve qu’il joue au 2K depuis des années et accorde une attention suffisante aux mécanismes de jeu pour identifier les minuscules différences entre les différentes éditions.

Un contrôleur démoli à lui seul m’assurerait des références de jeu d’Ayton, mais il y a aussi beaucoup de vidéos qui montrent qu’Ayton gagne en 2K. Une recherche rapide fait apparaître des dizaines de vidéos et de fils de discussion Reddit qui mettent en lumière les gens se rendant compte qu’ils jouent contre un vrai joueur de la NBA, et les commentaires sont remplis par d’autres notant comment ils se sont pratiquement affrontés contre Ayton. Au début, les gens sont surpris par la nouveauté d’aller à l’encontre d’un joueur de la NBA. C’est rapidement emporté par la confusion quant à la façon dont Ayton a suffisamment de temps libre pour jouer autant de 2K. (Oui, il a joué beaucoup de 2K pendant sa suspension pour avoir été testé positif aux drogues améliorant la performance.) Un clip de 2018 montre que le record de vie d’Ayton était une fois de 1 093-166 – 1 094-166 après la vidéo.

Peut-être la partie la plus drôle de la carrière 2K en ligne d’Ayton est que les vidéos révèlent qu’il personnalise occasionnellement son personnage dans le jeu pour porter un maillot “Ayton 22” Suns. Le style de jeu préféré de son avatar est «pure stretch 4», même si Ayton lui-même n’a jamais tenté un pointeur NBA 3. C’est un peu comme Dwight Schrute faisant de son avatar Second Life un vendeur de papier portant une cravate qui est identique à son vrai personnage à tous égards, sauf qu’il peut voler. Beaucoup d’entre nous jouent à des jeux vidéo pour échapper à la réalité; Ayton joue 2K pour être lui-même avec un meilleur coup de saut.

Devin Booker (+220)

Booker est le favori des paris dans ce tournoi. Le circuit réservé aux joueurs NBA 2K20 est apparemment la première bonne chose qui soit arrivée aux Suns depuis qu’ils ont échangé contre Shaq en 2008. Booker a gagné son statut préféré parce qu’il est constamment en streaming – en fait, il jouait à Call of Duty quand il a trouvé la saison NBA avait été suspendue. Il était assez intelligent pour s’accroupir pour éviter les coups de feu virtuels pendant qu’un ami lui montrait les nouvelles, mais se remit à se concentrer sur la DCO en moins d’une minute:

Booker est le type de gars qui répertorie toutes les spécifications techniques de sa plate-forme de jeu dans son profil Twitch. Contrairement à son coéquipier des Suns, cependant, il semble passer la plupart de son temps à jouer à des jeux autres que le basket-ball. Pourtant, je parie que ses compétences globales en jeu vidéo se traduisent par des performances 2K. Il y a des preuves vidéo de Booker démolissant absolument un employé d’âge moyen de Suns dans NBA 2K16, mais je pense principalement que l’employé de Suns est complètement incompétent ou veut donner à Booker une belle apparence.

Hassan Whiteside (+2200)

Les cotes ont initialement donné à Whiteside les cotes les plus longues du tournoi malgré le fait que Whiteside était connu en tant que joueur 2K depuis le même temps qu’il était connu en tant que joueur de qualité NBA. Après avoir voyagé à travers des relais dans la D-League, en Chine et au Liban, Whiteside a émergé comme une star en herbe de la NBA avec un triple-double de 14 points, 13 rebonds et 12 blocs en janvier 2015 – et a plaisanté dans son interview post-match qu’il avait été motivé pour jouer sur le terrain afin que l’équipe de 2K puisse enfin augmenter sa note de joueur en jeu:

Comme Ayton, Whiteside a surgi pour jouer 2K contre des randos en ligne, bien que son record de 49-36 dans cette vidéo liée soit beaucoup moins impressionnant que les près de 1100 victoires d’Ayton. Whiteside a également publié un clip prouvant qu’il est assez bon pour faire cesser la rage de ses adversaires:

Les prétendants

Trae Young (+1500)

Alors que certains concurrents de ce tournoi ont une histoire de jeu qui remonte à plusieurs années, Young semble remonter à … la semaine dernière.

Le virus m’a vraiment appris à jouer à tous ces jeux vidéo ….

– Trae Young (@TheTraeYoung) 14 mars 2020

Young a commencé à «apprendre à jouer à ces jeux vidéo» tout en prenant ses distances sociales. Il est l’équivalent de quelqu’un qui vient d’acheter un kit de démarrage au levain et atterrit sur The Great British Bake Off.

André Drummond (+900)

Drummond a fait l’objet d’un article de Bleacher Report sur l’obsession des joueurs de la NBA pour le jeu, ce qui semble être un signe encourageant. Cependant, l’article indique clairement que Drummond est aussi mauvais pour tirer sur Fortnite que pour les lancers francs.

“La partie amusante à ce sujet est que je suis vraiment nul”, explique Andre Drummond, un All-Star NBA 2018. “Je ne suis pas si bon que ça” … Il compte rarement des victimes. Pour l’instant, il dit qu’il est concentré sur le fait de rester en lui-même et de ne pas mourir dans les premiers instants du match.

Pour autant que je sache, il est impossible pour les personnages de mourir dans NBA 2K20, ce qui devrait être un plus pour Drummond.

Zach LaVine (+2200)

LaVine a une expérience de jeu: il a participé cette année à ELeague | NBA 2K20 Throwdown, un tournoi à quatre joueurs organisé pendant le All-Star Weekend. Mais LaVine a perdu son match de premier tour contre Cam Reddish. Regardez l’humiliation sur son visage:

The Wild Card

Kevin Durant (+500)

J’aime les chances de Durant dans ce tournoi en fonction des circonstances. Après avoir subi plusieurs blessures lors des séries éliminatoires de 2019, y compris une rupture du tendon d’Achille, il a été exclu du terrain pendant toute la saison. Alors que Durant a consacré la majeure partie de ses efforts à la réadaptation physique, son année sans cerceaux lui a laissé amplement le temps de devenir accro à de nouvelles obsessions, comme, par exemple, les jeux vidéo.

Je ne trouve aucune preuve que Durant est allé en ligne pour jouer à des jeux vidéo: il n’a pas du tout posté sur le jeu, et aucun fan n’a rencontré KD en streaming. Peut-être que Durant a joué sous un pseudonyme pour protéger son identité réelle?

Non, ça ne lui ressemble pas.

