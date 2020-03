Un guide des amateurs de sport pour la nouvelle saison MTV

Amateurs de sport: si vous n’êtes pas devenu un inconditionnel de la longue série de compétitions de réalité virtuelle MTV The Challenge, c’est le moment de le faire.

Depuis des années, je couvre l’émission comme un sport, car elle devrait être considérée comme une seule. Chaque semaine ici à For The Win, nous faisons des classements de puissance des joueurs / paires / équipes impliquées. Et avec une nouvelle manche à venir ce mercredi à 20h. ET – celui-ci s’appelle The Challenge: Total Madness – J’ai pensé que c’était le bon moment pour préparer les fans non-Challenge ayant besoin de contenu sportif à regarder.

Voici votre guide des fans de sport pour le spectacle:

Qu’est-ce que le défi?

Il y a plus de deux décennies, MTV a pris des personnalités du monde réel et des règles de la route et les a mises dans des équipes qui se sont affrontées. À partir de là, la série est devenue sa propre émission de compétition autonome, avec des recrues qui viendraient – plus tard, d’autres émissions de téléréalité – et tenteraient de gagner de l’argent.

Oh, oui, j’ai oublié. Les gagnants de chaque saison gagnent de l’argent! C’est le but! De nos jours, c’est un million de dollars en jeu, que ce soit pour le vainqueur individuel, le duo ou l’équipe.

Quel est le format?

Cela change de saison en saison. Ce pourrait être une équipe contre une autre équipe de concurrents. Ce pourrait être des paires. Et – dans le cas de Total Madness – c’est chaque candidat au Challenge pour lui-même.

Chaque semaine, les concurrents ont un jeu à jouer. Les vainqueurs de ce défi bénéficient généralement d’une manière ou d’une autre d’une forme de vote d’élimination, qui implique parfois l’équipe ou le joueur perdant.

Les joueurs sont finalement envoyés dans une élimination et le perdant de cet affrontement face à face rentre à la maison.

Et c’est un sport?

IL EST! Il suffit de regarder ce combat d’élimination de la guerre des mondes 2 de la saison dernière

Vous feriez mieux de croire que c’est du sport. Et les finales sont toujours brutales:

Ce n’est pas seulement le physique, que ce soit balancer, tirer, pousser, courir, lancer, etc. C’est aussi un jeu mental et social – avec qui vous alignez-vous pour vous aider à passer? Comment traversez-vous le champ de mines de la politique que les gens jouent? Certainement sportif !!!

Qui sont les gens qui participent au spectacle?

Ce sont une variété de personnalités – certaines reviennent de saison en saison tandis que d’autres prennent des congés avant de revenir – qui sont apparues pour la première fois dans des émissions telles que The Real World, Are You the One ?, American Ninja Warrior, Big Brother et Geordie Shore. Le plus célèbre d’entre eux est Johnny «Bananas» Devenanzio, qui devrait apparaître dans sa 20e saison et a remporté six titres du Challenge. Il a été en mesure de combiner les prouesses physiques, les échecs mentaux et le pouvoir politique nécessaires pour naviguer et gagner, bien que ces dernières années, les tables aient tourné avec des joueurs plus jeunes le ciblant sachant qu’il était le GOAT.

Il y a d’autres légendes qui jouent cette saison, notamment CT Tamburello, qui a déjà fait ça à Johnny:

Ouais, sérieusement.

Il y a, bien sûr, de petits récits sur leurs relations sur lesquels j’aurais besoin d’environ une heure pour vous renseigner. Il y a des gens qui sont sortis ensemble et qui se sont séparés, des concurrents qui se sont mariés, ceux qui ont été croisés, etc.

Et tout cela est organisé par le coureur de BMX TJ Lavin, qui donne aux concurrents leurs instructions pour leurs défis et fait honte à quiconque abandonne, parmi ses nombreuses fonctions.

Quel est le problème avec cette saison?

C’est une saison «tout le monde joue en tant qu’individu», et voici les cinq premières minutes de la première de mercredi:

Il y a aussi une torsion que nous n’avons jamais vue auparavant: au fil des ans, nous avons vu des concurrents éviter l’élimination et se qualifier pour une finale. Pas cette année!

C’est un gros problème et cela change la mentalité de la façon de jouer au jeu.

.