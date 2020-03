Un guide pour se souvenir de «Westworld» avant la saison 3

Il n’y a pas de questions stupides sur Westworld. Le spectacle est gratifiant à regarder mais difficile à comprendre, et même les questions les plus élémentaires à ce sujet semblent idiotes lorsque vous les dites à voix haute.

“Bernard était-il un robot tout le temps?” (Oui.)

“La conscience de Dolores était-elle dans une copie du corps de Charlotte pendant la saison 2?” (Oui.)

“Donc Arnold a construit Dolores, puis Dolores a tué Arnold, puis Dolores a aidé à construire une réplique d’Arnold nommée Bernard, puis Bernard a tué Dolores, puis a reconstruit Dolores, puis Dolores a tué Bernard et l’a reconstruit et ils traînent maintenant dans La maison d’Arnold? (Oui.)

Cette émission exige beaucoup de ses téléspectateurs, et cela n’aide pas que la série prenne de longues pauses entre les saisons. Westworld a été créée en octobre 2016. La deuxième saison n’a été diffusée que 18 mois plus tard, en avril 2018, lorsque LeBron James était toujours sur les Cleveland Cavaliers. La troisième saison revient après une mise à pied encore plus longue: un an et huit mois – 630 jours – depuis la fin de la saison 2. Il y a des fans de Westworld qui ont eu plusieurs enfants depuis la dernière émission.

Ce genre de choses soulève des questions, y compris celles qui semblent stupides mais qui préoccupent de nombreux téléspectateurs. Donc, que vous ayez vu tous les épisodes de Westworld mais que vous en soyez éloigné de deux ans, que vous ayez apprécié la saison 1 mais que vous ne l’ayez jamais vu pendant la saison 2, ou que vous ne soyez jamais arrivé à la série parce qu’il y a plus d’émissions de télévision qu’un humain peut regarder, souvenez-vous simplement que si vous avez une question sur le spectacle, vous n’êtes pas seul. Voici quelques questions fréquemment posées sur Westworld avant la première de la saison 3 de dimanche. Encore une fois, aucune d’entre elles n’est stupide.

De quoi parle l’émission?

Westworld est un parc d’attractions qui est essentiellement un jeu vidéo en monde ouvert comme Red Dead Redemption, mais dans la vraie vie. Les «invités» sont des gens riches qui paient de l’argent pour des vacances dans ce monde. Les «hôtes» sont les robots qui sont presque indiscernables des gens et existent pour être assassinés et tourmentés par les invités. Finalement, les robots réalisent ce qui se passe, décident que ça craint et se rebellent.

Dans le même temps, Westworld est un spectacle sur Delos, la société qui a fondé le parc à thème comme moyen de collecter des données et, finalement, de trouver un chemin vers la vie éternelle. Quelle meilleure façon de répondre aux désirs des riches – et, vous savez, de collecter du matériel de chantage – qu’en ayant des robots qui sont apparemment là pour le plaisir tordu des utilisateurs enregistrant chacun de leurs mouvements? Quelle meilleure façon d’exister pour toujours qu’en téléchargeant votre conscience dans un corps qui est comme le vôtre dans tous les sens?

En vérité, cependant, le spectacle est un mythe de création pour une nouvelle race d’intelligence artificielle – et une parabole pour les créateurs de cette nouvelle race. Les saisons 1 et 2 sont le livre de la Genèse pour ces êtres nouvellement sensibles. La Bible commence par: “Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre.” La Bible de Westworld commencerait par: «Au début, une famille milliardaire a investi dans un projet d’intelligence artificielle visant à collecter des données sur le 1%.» La saison 1 a de grandes vibrations Garden of Eden. La saison 2 est comme la vision de M. Night Shyamalan sur l’arche de Noé. La saison 3 peut passer directement aux Révélations, les humains qui ont joué à Dieu rencontrant l’apocalypse.

Quand a lieu le spectacle?

Sur la base de cette capture d’écran Reddit montrant une date de 2052 et de cette bande-annonce montrant un «événement critique» qui se produit en 2058, nous pouvons supposer que le spectacle se déroule dans les années 2050.

À quel point cet avenir est-il futuriste?

Assez que les voitures semblent avoir été conçues par Elon Musk.

Captures d’écran via HBO







Quelles sont les personnes que je dois connaître pour la saison 3 et où les avons-nous vues pour la dernière fois à la fin de la saison 2?

Dolores (Evan Rachel Wood)

La chef de gang de la fille du propriétaire du ranch slash-demoiselle en détresse-slash-meurtrier est la vedette de l’émission. Dolores est l’hôte le plus âgé, a été le premier à prendre conscience et est déterminé à raser les villes humaines au sol. Elle veut mener une guerre contre l’humanité, et c’est une décision à laquelle elle est venue seule, pas un code préprogrammé qu’elle suit. Nous l’avons vue pour la dernière fois dans la vieille maison d’Arnold dans le monde humain.

Arnold (Jeffrey Wright)

Mystérieux codeur des hôtes décédés trois décennies avant les événements de la saison 1. Il a traité Dolores comme une fille, et quand Arnold s’est rendu compte que les hôtes pouvaient prendre conscience, il a programmé Dolores pour le tuer. Arnold espérait que sa mort empêcherait l’ouverture du parc, mais son partenaire, le Dr Robert Ford, a quand même ouvert le parc. Arnold est mort, mais à la fin de la saison 2, Dolores est dans la maison abandonnée d’Arnold.

Bernard (également Jeffrey Wright)

Un hôte conçu par Ford et formé par Dolores pour être une réplique presque exacte d’Arnold. Bernard a aidé Ford à créer de nombreux hôtes dans Westworld. Dolores a abattu et tué Bernard à la fin de la saison 2, mais a sorti son disque dur du parc avec elle, reconstruit son corps dans la maison d’Arnold, puis l’a entraîné jusqu’à ce qu’il soit similaire à l’ancienne version de lui-même.

Maeve (Thandie Newton)

Une madame du bordel local qui était une femme au foyer dans une vie passée (littérale). Maeve a passé la majeure partie de la saison 2 à la recherche de sa fille de cette vie passée. Elle est décédée à la fin de la saison alors qu’elle mettait sa fille en sécurité dans la vallée au-delà, mais elle est susceptible d’être ressuscitée par deux employés du parc auxquels elle s’est liée d’amitié, Felix et Sylvester, en fonction de la fin de la saison 2 et de son importance dans les remorques de la saison 3 .

William / l’homme en noir (Ed Harris)

William est le propriétaire majoritaire milliardaire de Delos, la société mère de Westworld. Il est le joueur le plus obsédé du parc. À la fin de la saison 2, il a été révélé que son véritable esprit humain avait été transféré sur le cloud de Westworld (pas le nom officiel) et téléchargé dans un corps hôte comme une expérience pour voir si son esprit pouvait survivre de cette façon. Il a perdu son emprise sur la réalité vers la fin de la saison, aboutissant au meurtre et au meurtre de sa vraie fille humaine, Emily.

Charlotte Hale (Tessa Thompson)

Directeur exécutif du conseil d’administration de Delos. A passé une grande partie de la saison 2 à essayer de récupérer les données sur les invités humains de l’histoire du parc, qu’elle avait plantées dans le disque dur d’un hôte à la fin de la saison 1. Tiré et tué par Dolores à la fin de la saison 2. La version humaine de Charlotte est morte, mais les bandes-annonces de la saison 3 suggèrent que quelqu’un se fera passer pour Charlotte pendant une grande partie de la saison. Cette personne inconnue est le troisième hôte de la maison d’Arnold avec Dolores et Bernard.

Dr Robert Ford (Anthony Hopkins)

Co-créateur humain de la race hôte, faisant de lui un dieu de facto. Abattu et tué par Dolores à la fin de la saison 1. Une version fantôme / hôte / numérique de lui est apparue dans la saison 2, mais n’existe plus dans le monde physique.

Y a-t-il de nouveaux personnages?

Oui. Aaron Paul, qui a joué le plus célèbre Jesse sur Breaking Bad, apparaît dans la saison 3. On ne sait pas grand-chose sur son rôle, mais d’après les bandes-annonces, il est ouvrier du bâtiment le jour et peut-être voleur de banque la nuit. Il fait exploser des trucs avec Marshawn Lynch et Lena Waithe.

Attendez, Marshawn Lynch et Lena Waithe sont dans ce spectacle?

Oui.

La saison 3 va-t-elle être aussi compliquée que les saisons 1 et 2?

C’est peu probable. Le spectacle semble avoir condensé ses personnages et mis davantage l’accent sur les êtres humains. Les chances sont que cette saison sera plus facile à suivre et nécessitera moins de devoirs. (D’un autre côté, c’est Westworld.)

Y a-t-il plusieurs parcs?

Oui. Le parc d’attractions Westworld est basé sur le Old West. Il y a aussi:

Le Raj, qui est basé sur la domination britannique en Inde

Shogun World, basé sur la période Edo au Japon

Il y a plus de parcs, et bien qu’aucun autre que les trois ci-dessus ne soit confirmé, il semble y avoir un parc sur le thème de la Seconde Guerre mondiale à venir dans la saison 3.

Où se déroule la saison 3?

Nous pouvons voir ces parcs, mais la nouvelle saison se déroule principalement dans une ville humaine dans le monde humain. Nous n’avons vu que des villes humaines avec parcimonie au cours des deux premières saisons, mais il semble qu’elles seront le principal objectif de la saison 3.

Pour être clair: les hôtes ne sont pas censés quitter le parc – tout est extrêmement foutu en ce moment.

Quels personnages sont entrés dans le monde humain?

La saison dernière, Dolores a voyagé dans le monde humain avec cinq disques durs hôtes (appelés «perles») dans son sac. Cela signifie que jusqu’à cinq autres hôtes pourraient recevoir un corps et la rejoindre là-bas. Nous savons que Bernard est l’un d’entre eux. Nous savons également qu’un autre hôte se promène dans une copie du corps de Charlotte, mais nous ne savons pas encore qui est cette personne. Dans la bande-annonce, la version hôte de Charlotte dit qu’il y a “cinq d’entre nous contre un monde entier”. Dolores semble donc sur le point de ressusciter au moins deux autres hôtes.

Que veulent les hôtes?

Différentes choses. Dolores veut détruire l’humanité; Bernard n’est pas convaincu que le meurtre de masse soit une bonne idée; d’autres hôtes voulaient juste aller dans la vallée au-delà. Dans la saison 2, l’hôte Maeve s’est concentrée sur la recherche de sa fille (les hôtes sont programmés pour se soucier des membres de la famille même s’ils ne donnent pas naissance) mais dans la bande-annonce de la saison 3, elle est invitée à tuer Dolores par un mystérieux, nouveau mec à l’allure d’homme d’affaires joué par Vincent Cassel.

Les gens peuvent-ils devenir hôtes?

Oui. Je veux dire, en quelque sorte. Le but ultime du parc était de rechercher et de vaincre la mortalité humaine en plaçant les esprits humains dans les corps hôtes. Delos a fait des progrès, mais télécharger une reconstitution fidèle d’un esprit humain sur un disque dur est encore plus difficile que de créer un nouveau compte iCloud. C’est pour le moins une science inexacte.

Les hôtes peuvent-ils devenir des gens?

Hm. Je n’avais pas pensé à celui-là auparavant. Probablement pas.

Pouvons-nous revenir à la chose Valley Beyond?

The Valley Beyond (également connu sous le nom de Glory, également connu sous le nom d’Eden, également connu sous le nom de Sublime) est une sorte d’au-delà pour l’IA dans laquelle leur conscience peut exister dans l’art de la page d’accueil pour Windows XP. C’est un cloud qui peut stocker les esprits des hôtes. Le vieux petit ami de Dolores, Teddy, un hôte amérindien nommé Akecheta, la fille de Maeve, et de nombreux autres hôtes ont perdu leurs balles mortelles et sont entrés dans la vallée au-delà à la fin de la saison 2. On ne sait pas quand, si, ou comment ils peuvent revenir du numérique au forme physique. Je suis sûr que ça va arriver dans la saison 3, cependant. Ou ce ne sera pas le cas, et, comme il s’agit de Westworld, l’émission nous donnera un hôte (jeu de mots voulu) d’autres choses à suivre. Mais n’est-ce pas amusant?

