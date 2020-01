Un homme arrêté pour suspicion de meurtre après le décès du footballeur de la ligue Jordan Sinnott après avoir été agressé

Un homme de 21 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre après la mort du footballeur de la ligue Jordan Sinnott à la suite d’un assaut dans le centre-ville de Retford.

Sinnott, qui était prêté à Matlock Town par Alfreton Town, a été retrouvé inconscient avec un crâne fracturé présumé vers 2 heures du matin samedi matin dans la ville de Nottinghamshire.

La police de Nottinghamshire a déclaré qu’une enquête sur le meurtre avait été ouverte après la mort tragique de Sinnott samedi soir.

Jordan Sinnott est décédé à l’hôpital samedi soir

Dimanche, l’homme de 21 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre.

Un homme de 27 ans qui a été arrêté pour suspicion de lésions corporelles graves peu de temps après l’incident est toujours en garde à vue, a indiqué la police.

Les agents ont initialement répondu aux informations selon lesquelles jusqu’à huit hommes et femmes auraient été impliqués dans une perturbation sur le parking du pub Dominie Cross à Grove Street peu après 23 h 25 vendredi.

Sinnott a été transporté à l’hôpital où il est décédé tragiquement samedi soir.

Un homme de 27 ans a soupçonné une fracture du nez pendant l’incident, tandis qu’un homme de 44 ans a été soupçonné d’une fracture de la mâchoire.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Alfreton Town a déclaré: «Alfreton Town souhaite publier la déclaration suivante à la suite de l’incident rapporté à la police du Nottinghamshire pendant la nuit.

«Nous sommes attristés et navrés d’annoncer que Jordan est décédé juste avant 19 heures ce soir.

«Sa famille et ses amis étaient avec lui à son chevet et nous leur adressons nos sincères condoléances à cette période très triste.

«Jordan était un footballeur modèle et un talent exceptionnel pendant son séjour à l’Impact Arena et avait une affinité étroite avec le manager, l’assistant et les joueurs avec lesquels il a pris le terrain.

«Le club demanderait que la vie privée soit respectée par tous chez les Reds et par la famille et les amis de Jordan pendant cette période délicate.

“Soyez tranquille Sinbad, nous ne vous oublierons jamais.”

Sinnott, qui était un milieu de terrain, a gravi les échelons à Huddersfield, faisant deux apparitions en championnat avant de jouer pour Bury, Halifax Town et Chesterfield.

Il a rejoint Alfreton Town en 2018 et a été prêté à Matlock Town l’été dernier.

Sur Twitter, Matlock Town a écrit: «Vous n’étiez pas seulement un footballeur, vous étiez notre ami et frère. Vous nous avez donné d’incroyables souvenirs et marqué votre premier tour du chapeau en carrière lors de votre dernier match pour le club. Soyez tranquille Jordan, nous vous aimons, vous manquez et nous ne vous oublierons jamais. »

Dans une déclaration publiée avant le décès de M. Sinnott, l’inspecteur-détective Justine Wilson a déclaré que les enquêtes sur l’incident se poursuivaient.

Elle a ajouté: “Cet incident s’est produit à un moment très chargé et nous pensons qu’il y a encore un certain nombre de témoins qui ne se sont pas manifestés.”

Matlock Town avait précédemment tweeté que leur match de samedi contre Mickleover Sports avait été reporté en raison de «circonstances tragiques et imprévues».

M. Sinnott a rejoint le club en août dernier, prêté par Alfreton Town, qui a également annulé leur rendez-vous du samedi après l’incident.

