Un homme condamné à ne plus chasser en Alaska après un plaidoyer de culpabilité

Un homme de l’Idaho qui a usurpé l’identité d’un guide de chasse et mené plusieurs chasses illégales dans la réserve nationale de Noatak en Alaska a reçu l’ordre d’un juge de l’Alaska de ne plus jamais chasser dans l’État.

Paul Silvis, 52 ans, de Nampa a également été condamné à une amende de 20000 $ et a été condamné par la juge du tribunal de district américain Sharon Gleason à six mois de détention à domicile, suivis de cinq ans de libération surveillée, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux, comme indiqué dans le Anchorage Daily News.

Le procureur américain Bryan Schroder a déclaré dans l’annonce que Silvis avait plaidé coupable en octobre pour deux infractions graves à la loi Lacey, qui interdit le trafic illégal d’espèces sauvages.

Les procureurs ont déclaré que Silvis a transporté du gibier illégalement pris à travers les frontières de l’État et a donné au département de l’Alaska du poisson et du gibier de faux dossiers commerciaux pour dissimuler la prise illégale.

Entre 2009 et 2016, Silvis a violé à plusieurs reprises les lois nationales et fédérales, vendant et fournissant illégalement des services de guide sans licence sous le nom d’Orion Outfitters. Schroder a déclaré que le gain financier était le motif, alors que Silvis gagnait 121 500 $. Sept ours bruns et un orignal ont été récoltés lors des chasses illégales.

Dans des cas spécifiques cités, Silvis a dirigé des chasses illégales pour les résidents de l’Idaho en septembre 2013 et 2014. Aucun d’entre eux ne possédait d’étiquettes de gros gibier appropriées.

Les chasseurs non résidents qui poursuivent des ours bruns dans la réserve nationale de Noatak doivent passer un contrat avec un guide de gros gibier agréé, posséder des permis d’État et acheter des étiquettes de gros gibier.

La réserve nationale de Noatak, qui couvre 10 265 milles carrés, est située dans le nord-ouest de l’Alaska, où la ville la plus proche est Kotzebue.

Contrairement aux deux parcs nationaux qui la bordent, la réserve permet la chasse. Chasse légale, bien sûr.

