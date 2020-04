Un homme de 64 ans frappe accidentellement le bouton d’éjection pendant un vol en avion de chasse

Un homme de 64 ans a pris une décision de panique extrêmement mauvaise en faisant une balade en avion de chasse après avoir appuyé sur le bouton d’éjection et s’est envolé du cockpit lors d’une montée.

L’homme, qui n’a pas été nommé, n’a pas été blessé et a atterri dans un champ près de la frontière franco-allemande. L’histoire est une leçon sur la raison pour laquelle vous ne devriez jamais, jamais faire pression sur quelqu’un pour voler dans un avion de chasse, peu importe combien vous pensez qu’il pourrait en profiter.

Selon un rapport de ., l’homme a reçu le vol surprise en cadeau de ses collègues, bien qu’il n’ait exprimé aucun désir antérieur de voler dans un avion de chasse – ce qui semble être une condition nécessaire pour donner à quelqu’un un tour en avion de chasse. Néanmoins, le cœur battant à toute vitesse et manifestement terrifié par le vol, il s’est assis dans le jet Rafale B et s’est lancé. C’est ici que les choses ont horriblement mal tourné.

À 2 500 pieds et sur le point de commencer une ascension, l’homme paniqué a atteint quelque chose à laquelle s’accrocher et s’est emparé du bouton d’éjection du Rafale B. L’avion de chasse français a fait ce qu’il était censé faire et l’a déposé en l’air, à des milliers de mètres du sol – et le pauvre homme n’a pas fait ce qu’il était censé faire. Il n’avait pas correctement attaché son casque de vol, ce qui lui a arraché la tête et s’est écrasé sur la Terre.

Les enquêteurs de vol ont qualifié l’accident de «réflexe inutile», ce qui semble approprié étant donné que seule une personne souhaitant la mort aurait volontairement appuyé sur le bouton d’éjection d’un avion de chasse pendant un vol par ailleurs sûr.

L’homme a été emmené à l’hôpital local pour observation après l’incident. Les enquêteurs ont noté que sa montre intelligente, qui enregistrait sa fréquence cardiaque, montrait que l’homme de 64 ans était en tachycardie avant le vol, avec une fréquence cardiaque variant de 136 à 142 battements par minute.

Lorsque tout le monde se remet au travail, n’oubliez pas cette histoire. Ne donnez en aucun cas un cadeau de sport extrême à votre collègue âgé à moins que vous ne soyez absolument sûr à 100% de le vouloir.