Un joueur Betis propose de renforcer le système de santé

La responsabilité et la solidarité doivent être des piliers importants pour gagner la bataille contre le coronavirus, une menace de plus en plus grave en Espagne, qui a déjà déclaré un état d’alerte face à la propagation du virus. Un des gros problèmes est le manque de personnel de santé, et pour cette raison il y a un acteur du Real Betis Females, la première équipe Iberdrola, qui a proposé de renforcer tout hôpital si nécessaire. Son nom Ana Romero, et en plus d’être footballeuse, elle a un diplôme en médecine.

Les compétitions féminines ont également été suspendues par la RFEF jusqu’à nouvel ordre, donc cette joueuse baïtique a décidé de s’offrir publiquement pour renforcer le personnel médical, une mesure qu’elle envisage déjà de prendre à Madrid, où le Covid-19 fait plus de dégâts.

«Voici Bachelor of Medicine et adversaire du dernier MIR. Disponible pour tout ce qu’il faut, là où je suis nécessaire. Et comme moi, nous sommes certainement nombreux à être prêts à aider lorsque les besoins du personnel de santé augmentent », écrit Ana Romero dans son profil Twitter officiel, mentionnant le compte rendu du ministère de la Santé, qui est chargé de rapporter officiellement toutes les nouvelles avec concernant le coronavirus. “Willy”, comme il est connu dans le monde du football, est également responsable du scoutisme au Real Betis Féminas depuis février dernier, mais ce n’est pas le moment de penser au football mais plutôt à la santé de tous les Espagnols.

Un excellent exemple de ce joueur professionnel, comme celui que les autres footballeurs et athlètes en général donnent également, demandant aux fans de se conformer aux réglementations indiquées par le gouvernement et de rester à la maison afin qu’ensemble ils puissent contenir la propagation du virus.

Hé @sanidadgob 🙋🏻‍♀️ !!

Ici Bachelor of Medicine et adversaire du dernier MIR. Disponible pour tout ce qu’il faut, là où je suis nécessaire. Et comme moi, nous sommes certainement nombreux à vouloir aider lorsque les besoins du personnel de santé augmentent.

– Ana Romero Moreno (@ aromero7willy) 13 mars 2020