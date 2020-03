Un joueur d’Atlas risque une détention préventive pour violence contre une femme

Source: Twitter @sevillanitis_

En février dernier, le footballeur Luciano Acosta Il a été dénoncé pour avoir prétendument ordonné de battre et d’agresser Giovanna Martínez Valdatti, qui est un modèle qui vit dans la ville de Guadalajara par conséquent, le joueur rouge et noir pourrait entrer en prison parce qu’un nouveau crime a été accusé.

“La demande a été introduite aujourd’hui (jeudi) et les événements avant l’agression et par la suite étaient bien établis, maintenant elle est restée dans le dossier et à la fin c’est une décision du ministère public, mais jusqu’à la dernière chose que nous avons vue, c’est que Le délit de privation illégale de liberté, les menaces, le vol qualifié et les blessures qualifiées au premier degré sont déjà inclus“A commenté le plaideur pour Mi-temps.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez déchaîne les passions avec PHOTO dans le gymnase

Une fois le portefeuille de recherche terminé, les premières audiences auront lieu dans les prochains jours; Ces réunions se tiendront dans les locaux de la Prison de Puente Grande.

Podría️ pourrait faire face à la prison

Luciano Acosta, qui aurait été accusé par une femme de lui avoir ordonné de l’agresser et de le battre, pourrait être placé en détention préventive car la partie concernée comprend le crime de privation illégale de liberté.

Source: Mediotiempo pic.twitter.com/THf1Klfxoy

– NarradoresMX (@NarradoresMx) 13 mars 2020

Il ne faut pas oublier que l’Argentine Luciano Acosta arrivé à Atlas pour ce Clôture 2020 venant de lui D.C. Unis de la MLS.