Un joueur de Harvard déchire l’annulation du tournoi de l’Ivy League en raison d’un coronavirus

Les tournois de l’Ivy League pour décider quelle équipe de la conférence remporterait une offre pour le tournoi NCAA 2020 féminin et masculin ont été annulés mardi, selon une annonce.

La préoccupation concernait «la santé des étudiants ainsi que le campus et la communauté en général» avec la propagation continue du coronavirus, et la décision a remis les titres à l’équipe féminine de Princeton et à l’équipe masculine de Yale.

C’est cette décision qui a mis en colère Bryce Aiken, le garde Crimson et meilleur marqueur. Harvard a battu Yale lors de leurs deux rencontres cette saison et son université était sur le point d’accueillir le tournoi. Voici ce qu’il a tweeté:

