Un joueur de la NBA retrouvé mort à la maison

Un joueur de la NBA a été retrouvé mort à son domicile cette semaine.

Robert Archibald est décédé à l’âge de 39 ans. Il a été découvert à l’intérieur de sa maison par des personnes non précisées. La cause de sa mort n’est pas claire pour le moment.

Archibald a été rédigé en 2002 par l’Université de l’Illinois par les Grizzlies de Memphis. Il a ensuite joué pour les Phoenix Suns, Orlando Magic et Toronto Raptors.

En 44 sorties en NBA, il a en moyenne 1,2 point et 1,6 rebond.

Après son passage dans la NBA, Archibald est devenu connu pour son temps avec l’équipe de basket-ball masculin de Grande-Bretagne.

En particulier, sa performance aux Jeux olympiques de 2012 a été considérée comme un événement marquant de sa carrière.

L’ancien coéquipier d’Archibald, Paul Gasol, a exprimé sa sympathie pour le passage sur les réseaux sociaux.

Muy duro y triste. Ha fallecido @RobertArchibald, excompañero en los @memgrizz. Mucha fuerza a su familia y amigos.

DEP, Robert🙏🏻😞

Triste très triste. @RobertArchibald, ancien coéquipier du @memgrizz, est décédé. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis.

RIP, Robert🙏🏻😞 pic.twitter.com/8ENJ4ZZc21

– Pau Gasol (@paugasol) 25 janvier 2020

Kevin Pringle, responsable du basketball écossais, a fait de même.

“La nouvelle de la mort de Robert est un choc complet pour nous tous”, écrit-il.

«C’était un homme merveilleux et un grand ami, en plus d’être un pionnier et une source d’inspiration pour les autres.

«Tout au long de sa carrière extraordinaire, il a toujours joué avec fierté et détermination, et a toujours fait honneur à son pays, qu’il représente l’Écosse ou la Grande-Bretagne au pays ou à l’étranger.

«La communauté du basket-ball a perdu un grand modèle et un véritable ami, et les pensées de toute la communauté sont avec sa famille en ces temps difficiles. Il nous manquera. “

En 2008, Archibald a été nommé MVP ukrainien de la SuperLeague Finals.

