Un joueur de la NFL quitte les New England Patriots après 20 saisons

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ils sont devenus orphelins de leur vaisseau amiral après deux décennies de succès et de moments inoubliables. Le quart-arrière légendaire Tom Brady Il annonce son départ de la franchise avec laquelle il a joué toute sa carrière et va tracer, à 42 ans, une nouvelle voie dans la NFL. Brady laisse derrière lui un record historique en tant que leader, avec la conquête de six SuperBowl en tant que joueur patriote.

Brady et les Patriots n’ont pas réussi à s’entendre sur le renouvellement du contrat du quart-arrière, qui à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux a annoncé son départ de la franchise New England. «Je veux remercier pour les 20 dernières années de ma vie et l’engagement quotidien de gagner et de créer une culture gagnante fondée sur des valeurs. Je ne sais pas ce que mon avenir de football me réserve, mais il est temps d’ouvrir une nouvelle étape pour ma vie et ma carrière », a-t-il déclaré dans la note, qui est rapidement devenue une tendance sur Twitter.

Selon des rapports aux États-Unis, Brady aurait deux propositions juteuses pour poursuivre sa carrière dans la NFL. Chargeurs de Los Angeles et boucaniers de Tampa Bay seraient les franchises qui se battent le plus pour obtenir les services d’un des meilleurs joueurs de l’histoire, vainqueur de six anneaux et trois fois MVP NFL avec les New England Patriots.