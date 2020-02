Un joueur de la XFL lance une bombe F dans une interview en marge

La XFL a fait forte impression lors de son match d’ouverture samedi entre les Seattle Dragons et DC Defenders, et les fans se délectent sur les réseaux sociaux du nouveau système de coup d’envoi de la ligue et de l’accès en jeu aux joueurs et aux entraîneurs. Des conversations entre l’entraîneur-chef et le quart-arrière seront régulièrement diffusées sur les matchs de la XFL, et les journalistes de la ligne de touche sont libres de parcourir les lignes de côté et d’interroger les joueurs quelques instants après avoir joué un impact (ou une erreur coûteuse) sur le terrain.

Seul en première mi-temps samedi, les interviews en jeu ont livré quelques grands moments. Quelques secondes après avoir raté un panier, le botteur des Défenseurs Ty Rausa a dû se tenir devant une caméra et expliquer ce qui n’allait pas.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que le blasphème dépasse les censeurs. Immédiatement après avoir été impliqué dans un différend sur le terrain qui a entraîné une sanction pour conduite antisportive, le Dillon Day de Seattle a été invité à savoir ce qui s’était passé sur le terrain et ne pouvait pas s’empêcher de larguer une bombe F.

(Avertissement: la vidéo contient des blasphèmes)

Oups!

.