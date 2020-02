La sécurité des New York Guardians Dravon Askew-Henry s’est mérité la pénalité la plus inutile de la saison XFL 2020 jusqu’à présent après avoir renvoyé un drapeau de pénalité à un officiel après un appel d’arrêt défensif clé. Askew-Henry a été signalé pour avoir tenu, mais le fonctionnaire a jeté son drapeau très tard et son lancer a frappé par inadvertance Askew-Henry dans la section médiane. Askew-Henry a attrapé le drapeau et l’a jeté tout de suite, ce qui a fait voler un autre drapeau.

