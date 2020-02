Un joueur des communications dit que marquer un but à Azteca n’était pas «si spécial»

Demain, les Eagles of America affronteront l’équipe guatémaltèque des communications lors du match retour de la Ligue des champions de la Concacaf.

Le match aller s’est terminé par un nul de 1 but grâce au but marqué par Sebastián Córdova dans les dernières minutes, de sorte que les Eagles ont reçu une forte critique: ils devaient gagner et par une victoire.

À son arrivée à Mexico, l’un des acteurs de la communication qui a parlé au nom de la presse était l’attaquant mexicain Agustín Herrera, né de Santos Laguna et qui sait déjà ce que c’est que de marquer l’Amérique au stade Azteca.

Le joueur a été surpris de s’assurer que le but marqué en 2008 ne représentait pas grand-chose pour lui dans sa carrière, car il avait perdu ce match.

N’était-ce pas si spécial?! 

Agustín Herrera, joueur des communications, a marqué l’Amérique au stade Azteca en 2008 en jouant avec Santos et cela a dit … 勞 pic.twitter.com/af2JGdLEEF

– MedioTiempo (@mediotiempo) 25 février 2020

“La vérité n’était pas si spéciale parce que nous avons perdu le jeu. Maintenant, il ne reste que dans la mémoire, mais croyez-moi, il était là, je suis plutôt contre les choses.” Il a assuré l’attaquant mexicain qui a dit qu’il espérait pouvoir surprendre demain.