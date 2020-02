Novak Djokovic C’est l’une des images de Peugeot et la marque automobile a lancé une campagne pour promouvoir sa nouvelle voiture, la Peugeot e-208, dans lequel le tout nouveau champion de l’Open d’Australie et numéro un actuel du classement ATP apparaît, avec seulement sept ans, prédisant quel serait son avenir dans le monde du tennis.

«Ce que j’aime le plus dans le tennis, c’est la droite, l’inverse et la volée. Un jour, je serai numéro un«, A expliqué Nole dans son enfance, dans certaines images émises par Peugeot dans sa nouvelle campagne internationale Move to electric, dans laquelle apparaît le slogan qui accompagne les nouveaux modèles de la marque française Unboxing the future.

Peugeot cherche le parallèle entre la carrière réussie de Djokovic et le développement technologique de la marque automobile française jusqu’à

atteindre l’électrification et / ou l’hybridation de la quasi-totalité de sa gamme. Peugeot lance sa nouvelle campagne publicitaire «Move to Electric» à l’international, où les protagonistes seront les nouveaux moteurs hybrides et électriques que la marque.