Un journaliste d’Azteca Deportes testé positif au coronavirus

Carlos Hernández, correspondant de Azteca Sports résidant en Espagne, testé positif pour Coronavirus. Le journaliste sportif a assuré ce qui précède après avoir passé le test après quelques symptômes qu’il avait dans les derniers jours.

“Amis Twitter, malheureusement j’ai # COVID19. J’ai eu un signal il y a quelques jours et il semblait que ce n’était rien, Je me sentais pire et j’ai décidé de faire le test. Heureusement, j’ai été soutenu par la famille et les médecins qui m’ont donné des messages encourageants », a-t-il écrit depuis son compte Twitter.

– Carlos Hernández (@ CHERNANDEZ7) 27 mars 2020

Malgré cela, le membre de Azteca Sports Il a déclaré que, comme tous les COVID19, maintient parfaitement mesures de santé lui a inculqué. En outre, il a demandé à la société assister à tous les soins à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

En Espagne, la somme des infections dépasse la 72 mille personnes infectées. De plus, le nombre de décès s’élevait à 5 700 personnes. Le pays européen est, aujourd’hui, l’une des régions avec plus de contagions dans le monde.

Vous devez suivre un traitement très spécifique, que je suis avec beaucoup d’encouragement et avec la pleine responsabilité de revenir bientôt faire ce que j’aime le plus qui parle de sport. La publication n’a d’autre but que de dire que ce n’est pas une blague …

