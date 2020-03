Un journaliste de Bison inspire une nouvelle affiche à Yellowstone

Le journaliste de télévision dont la vidéo est devenue virale de lui faisant rapidement ses valises et quittant les lieux dans le parc national de Yellowstone pour éviter une rencontre avec un troupeau de bisons a inspiré une nouvelle affiche de sécurité par le service du parc:

«Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh non. Je ne plaisante pas avec vous », a déclaré le reporter de NBC Montana, Deion Broxton, alors qu’il rangeait sa caméra de télévision dans sa malle dans la vidéo.

Les images peuvent être hilarantes, mais elles reflètent exactement ce que les visiteurs du parc emblématique sont censés faire lorsqu’une telle rencontre se produit.

En conséquence, le National Park Service lui a rendu hommage en disant sur Facebook: «Merci encore à Deion Broxton et NBC Montana pour la vidéo virale de la semaine dernière. En réponse, nos collègues du National Park Service ont créé cette affiche sur la sécurité de la faune. »

Sur le site Web du parc national de Yellowstone, il est écrit: «Les bisons ont blessé plus de personnes à Yellowstone que tout autre animal. Les bisons sont imprévisibles et peuvent courir trois fois plus vite que les humains. Restez toujours à au moins 25 mètres du bison. »

Au cas où vous l’auriez manqué, voici la vidéo publiée par Broxton:

