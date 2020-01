Un journaliste s’habille pour une blague stupide

Lundi soir est la soirée d’ouverture du Super Bowl LIV, ce qui signifie que la presse se rassemble et essaie de faire répondre les joueurs aux questions tandis que, simultanément, un tas d’autres journalistes s’habillent comme des imbéciles et essaient de rire facilement en s’embarrassant.

Mais cette année, un journaliste de ce deuxième équipage est allé au-delà et doit être applaudi.

Vous pouvez dire, mec, c’est beaucoup d’engagement pour faire une plaisanterie pas très bonne.

A quoi je réponds: oui, et c’est là que réside son éclat.

C’est une chose d’habiller un imbécile. C’est une toute autre chose, une belle chose, d’habiller un imbécile dans le seul but de sortir d’un calembour horrible et stupide. Le but derrière le costume change. Ce n’est plus juste pour attirer l’attention. Non, il y a maintenant un sens derrière. Bien sûr, c’est un jeu de mots idiot, mais quand même, c’est quelque chose.

Que Dieu vous bénisse, journaliste, qui que vous soyez. Je vous bénis pour vous être engagé sur le morceau.

Magnifique. Idiot, mais beau.

.