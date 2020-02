Un maillot celtique rare des années 90, élu l’un des pires jamais volés dans l’exposition “ Hall of Shame ” du Musée national du football

La police a dévoilé l’image d’un homme à qui elle voulait parler à propos du vol d’un maillot de football rare au Musée national du football.

Le maillot celtique, qui fait partie d’une exposition sur les kits de football, a été repris de la galerie début février.

Veuillez RT

Je viens de découvrir que ma chemise a été volée sur l’affichage du @FootballMuseum ce week-end!

Tous les collectionneurs peuvent-ils garder un œil dessus. C’est une chemise très rare à porter avec un no10 dans le dos. pic.twitter.com/IK9ZvRXwMO

– Paul Lamb (@paolodilamio) 3 février 2020

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré qu’un homme est entré dans le musée sans payer avant de prendre le maillot d’une galerie au troisième étage vers 14h30 le samedi 1er février.

La chemise a été portée par le côté écossais pendant la saison 1990/91 et avait été prêtée au musée par le fan de Hoops Paul Lamb, 44 ans, de Glasgow.

Quand il a appris les nouvelles de sa chemise, il est allé sur Twitter pour alerter les collectionneurs et les fans qui pourraient rencontrer la chemise.

Le haut Umbro a un design vert, blanc et gris frappant et avait en fait été accroché dans l’exposition de kits «Hall of Shame» ironique après avoir été élu l’un des pires kits jamais.

Le musée était très occupé à l’époque et la police a rendu public l’image de l’homme à qui il voulait parler.

L’agent de police Mohammed Niazi du district GMP de la ville de Manchester a déclaré: «Le maillot de football celtique qui a été effrontément pris par un membre du public était un objet rare et unique et les agents font tout ce qu’ils peuvent pour trouver la personne responsable de ce vol.

«À la suite de nos recherches ardues et de notre collaboration avec le Musée national du football, nous avons maintenant pu publier cette image dans l’espoir de parler à l’homme sur cette photo.

«Je comprends que l’incident s’est produit à une partie très occupée de la journée dans une partie centrale du centre-ville, donc si vous reconnaissez cet homme ou si vous étiez au musée du football au moment de l’incident et que vous avez vu quelque chose d’inhabituel ou de suspect qui pourrait aidez-nous dans nos enquêtes, veuillez contacter la police.

Paul a déclaré après son vol: “La plupart des objets de collection de souvenirs de football sont très utiles et je suis sûr qu’ils feraient tout pour le voir revenir, comme si c’était l’un des leurs.”

