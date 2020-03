Un match de basket-ball universitaire à Taiwan se termine par une miss déchirante

Bien que les sports aient été pour la plupart suspendus à travers le monde, il y a encore des compétitions en cours. À Taïwan, les matchs des tournois universitaires de basket-ball ont pu avoir lieu à l’intérieur de la Taipei Arena à huis clos, avec seulement une petite quantité de médias et de membres de la famille présents. Le match de demi-finale féminin entre la championne en titre de l’université Fo Guang et l’université Shih Hsin a livré une finale étonnante et absolument déchirante en triple prolongation.

Jusqu’à 76-75, un joueur de Shih Hsin a raté un poignard potentiel à l’expiration du chronomètre des tirs, et Fo Guang a récupéré le ballon avec environ cinq secondes restantes. Deux passes rapides ont permis à une joueuse de Fo Guang d’avoir une chance de faire un lay-up grand ouvert et incontesté… mais elle a raté le tir.

C’est brutal. Shih Hsin est passé à la finale et a battu la Chinese Culture University pour remporter son tout premier championnat.

.